Количество заболевших коронавирусом в Италии превысило сто тысяч человек

Число заболевших коронавирусом в Италии превысило сто тысяч человек. Критическую отметку страна преодолела за сутки. За 24 часа погибли 812 пациентов.



Как сообщают РИА «Новости» 30 марта со ссылкой на слова главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, всего в стране с начала эпидемии умерли 11 591 человек.



«Количество пациентов за сутки выросло на 1648, – заявил на брифинге Борелли, – Число выздоровевших возросло на 1590 человек, достигнув 14 620. Это рекордный показатель», – подчеркнул он.

