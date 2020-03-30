Пожилая москвичка с подтвержденным коронавирусом умерла в одной из столичных больниц
В столице скончалась 84-летняя пациентка, у которой ранее выявили COVID-2019.
«В одной из московских больниц скончалась пациентка, у которой был подтвержден диагноз «пневмония» и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. <...> Также женщина страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний», — сообщает 30 марта столичный оперштаб.
О женщине известно также, что в последнее время она находилась на искусственной вентиляции легких.
Напомним, что, по данным на 30 марта, в России было зафиксировано 9 смертей у пациентов с COVID-2019. Затем во Владимирской области подтвердили смерть заболевшего 48-летнего мужчины. Большинство погибших с COVID-2019 было выявлено в столице — 6, а в Петербурге умер только один человек.
За последние сутки в России выявили более 300 случаев коронавирусной инфекции, а число заболевших возросло до 1836.
«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, в Петербурге.