FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
77.73р85.74р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 14:05
1
Печать

Пожилая москвичка с подтвержденным коронавирусом умерла в одной из столичных больниц

В столице скончалась 84-летняя пациентка, у которой ранее выявили COVID-2019.

«В одной из московских больниц скончалась пациентка, у которой был подтвержден диагноз «пневмония» и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. <...> Также женщина страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний», — сообщает 30 марта столичный оперштаб.

О женщине известно также, что в последнее время она находилась на искусственной вентиляции легких.

Напомним, что, по данным на 30 марта, в России было зафиксировано 9 смертей у пациентов с COVID-2019. Затем во Владимирской области подтвердили смерть заболевшего 48-летнего мужчины. Большинство погибших с COVID-2019 было выявлено в столице — 6, а в Петербурге умер только один человек.

За последние сутки в России выявили более 300 случаев коронавирусной инфекции, а число заболевших возросло до 1836.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, в Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

hyperborean
какой кошмар
ну, так и отчего эта несчастливица в итоге померла на 85 году жизни?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний