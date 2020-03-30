Пожилая москвичка с подтвержденным коронавирусом умерла в одной из столичных больниц

В столице скончалась 84-летняя пациентка, у которой ранее выявили COVID-2019.



«В одной из московских больниц скончалась пациентка, у которой был подтвержден диагноз «пневмония» и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. <...> Также женщина страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний», — сообщает 30 марта столичный оперштаб.



О женщине известно также, что в последнее время она находилась на искусственной вентиляции легких.

