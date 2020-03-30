В России уже 10 человек умерло с диагнозом коронавирус. Новую смерть подтвердили во Владимирской области

Роспотребнадзор сообщил, что во Владимирской области скончался пациент с подтвержденным диагнозом COVID-2019.



«У него была пневмония, но когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус», - рассказали 30 марта ТАСС в ведомстве.



На прошлой неделе стало известно, что в больницу в Коврове доставили 48-летнего мужчину с пневмонией. Врачи сразу не смогли сказать, болен ли он коронавирусом.



По данным на 30 марта, в России было 9 смертей от коронавируса. Большинство погибших с COVID-2019 зафиксировано в Москве - 6. Кроме того, один человек умер в Санкт-Петербурге.

