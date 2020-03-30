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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 13:30
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В России уже 10 человек умерло с диагнозом коронавирус. Новую смерть подтвердили во Владимирской области

Роспотребнадзор сообщил, что во Владимирской области скончался пациент с подтвержденным диагнозом COVID-2019.

«У него была пневмония, но когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус», - рассказали 30 марта ТАСС в ведомстве.

На прошлой неделе стало известно, что в больницу в Коврове доставили 48-летнего мужчину с пневмонией. Врачи сразу не смогли сказать, болен ли он коронавирусом.

По данным на 30 марта, в России было 9 смертей от коронавируса. Большинство погибших с COVID-2019 зафиксировано в Москве - 6. Кроме того, один человек умер в Санкт-Петербурге.

Напомним, что за последние сутки в России выявили более 300 случаев коронавирусной инфекции, а число заболевших возросло до 1836.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, в Петербурге.

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