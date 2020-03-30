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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 12:00
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Две петербургские больницы предоставили койки для пациентов с ОРВИ и пневмонией. Общее число перепрофилированных медучреждений возросло до пяти

В Петербурге увеличилось количество медицинских учреждений, которые принимают жителей города с любыми формами респираторных проявлений, в том числе тяжелыми. Об этом 30 марта сообщает «Доктор Питер».

По данным издания, для приёма пациентов с ОРВИ и пневмонией переоборудованы Городская больница №2 в Учебном переулке и Госпиталь для ветеранов на Старорусской улице. При поступлении всех их будут проверять на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019). Тех, кто находился в медучреждениях с иными диагнозами, выписали или перевели в другие клиники.

В петербургском комитете по здравоохранению отметили, что выделение новых площадей связано с «сезонным подъемом заболеваемости и увеличением госпитализации больных с внебольничными пневмониями».

Таким образом, теперь пять петербургских больниц принимают петербуржцев с любыми формами респираторных проявлений, в том числе тяжелыми. Ранее их отправляли в Больницу святого Георгия, Введенскую больницу и инфекционную больницу имени Боткина.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, в Петербурге.

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