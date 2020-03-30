Две петербургские больницы предоставили койки для пациентов с ОРВИ и пневмонией. Общее число перепрофилированных медучреждений возросло до пяти

В Петербурге увеличилось количество медицинских учреждений, которые принимают жителей города с любыми формами респираторных проявлений, в том числе тяжелыми. Об этом 30 марта сообщает «Доктор Питер».



По данным издания, для приёма пациентов с ОРВИ и пневмонией переоборудованы Городская больница №2 в Учебном переулке и Госпиталь для ветеранов на Старорусской улице. При поступлении всех их будут проверять на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019). Тех, кто находился в медучреждениях с иными диагнозами, выписали или перевели в другие клиники.

