В центре Петербурга на Тележной улице начался демонтаж двух внутренних корпусов исторического дома №21. «Фонтанка» показывает, как это происходит. По словам главы Центрального района Максима Мейксина, работы проводятся в соответствии с утвержденным проектом.

Работы по сносу внутренних флигелей проводит «Бизант», дочерняя компания Glorax Development. Она же строит по соседству, на участке по адресу Тележная, 17–19а клубный дом. Эта структура также выступала в качестве заказчика обследования зданий №№ 21, лит. А, 23, лит. А, 25–27, 29, лит. А, и 29, лит. Г. Экспертиза, которую провела компания «Геореконструкция», настаивает, что аварийность построек настолько критическая, что здания можно только разобрать и воссоздать. В свою очередь, градозащитники убеждены, что снос не требуется, дома можно спасти.

«Мой сотрудник сейчас там, контролирует разборку и говорит, что это механизированная разборка, она так и должна происходить», - пообещал глава Центрального района Максим Мейксин. Он подчеркнул, что пока за проект комитета по охране памятников работы не вышли.



О подготовке флигелей к демонтажу 29 марта сообщили активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания». В их паблике «ВКонтакте» велась прямая трансляция происходящего.



Комиссия по чрезвычайным ситуациям 23 марта рекомендовала частичный разбор внутренних флигелей, которые посчитали аварийными. Комиссия комитета по охране памятников на прошлой согласовала работы.



«Проект демонтажа аварийных конструкций предусматривает разборку надземных частей внутренних флигелей с сохранением первых этажей. При этом исторический лицевой корпус дома 21 по Тележной улице затронут не будет», - рассказали «Фонтанке» в Glorax Development.



Исторические здания на Тележной расселили несколько лет назад. За их сохранность градозащитники борются более десяти лет. Дома признали аварийными, несмотря на то, что некоторые капитально отремонтировали в советское время. Ранее здания вместе с участком выставили на торги, которые были назначены на 30 апреля. Но позднее их отменили.