На Тележной готовятся разбирать дома. В районе говорят — только внутренние корпуса

Информация о начавшихся работах появилась в группе «ВКонтакте» «Центральный район за комфортную среду обитания» утром 29 марта. Там же была организована прямая трансляция происходящего, которой пытался помешать неизвестный мужчина. На место вызвали полицию.

Жители Центрального района Петербурга сообщают о том, что у дома № 21 по Тележной началась подготовка к разборке конструкций. В администрации говорят — речь только о внутридворовых флигелях.

Глава Центрального района Максим Мейксин сообщил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям решила рекомендовать частичный разбор конструкций внутренних флигелей дома. Их сочли аварийными. На прошлой неделе комиссия КГИОП согласовала работы. «Рабочая группа согласилась с необходимостью разборки аварийных конструкций внутренних флигелей дома 21 по Тележной улице с сохранением конструкций первых этажей, — говорится в сообщении комитета. — Исторический облик флигелей должен быть восстановлен. При этом лицевой корпус дома № 21 по Тележной улице при проведении указанных работ не должен быть затронут. Также необходимо обеспечить сохранность соседнего дома № 23».

Мейксин уточнил, что на данный момент на объекте не происходит ничего, что не было разрешено КГИОП. Ранее предполагалось, что 30 апреля пройдет аукцион по давно расселенным четырем аварийным зданиям на Тележной ул: № 21, лит. А, № 23, лит. А, № 25–27, 29, лит. А, и № 29, лит. Г. По словам главы района, на данный момент решено снять их с аукциона.



Судьба пяти домов на Тележной обсуждается уже практически десять лет — с апреля 2008 года активисты борются против возможного сноса домов. Здания расселили несколько лет назад, признав аварийными, хотя некоторые из них проходили капитальный ремонт в советское время. Затем подлежащим расселению признали и дом № 31, после этого оказались «приговорены» все дома, формирующие лицевой фронт улицы от Кременчугской улицы до улицы Профессора Ивашенцева. Дома после реконструкции предлагалось отдать под маневренный фонд или под молодежный центр.

Рядом компания «Бизант», «дочка» Glorax Development, возводит жилой дом по адресу 17–19а. Она выступила заказчиком обследования соседних зданий «Геореконструкцией». Экспертиза настаивала, что здания настолько аварийные, что выход только один — разобрать их полностью и воссоздать заново. Градозащитники утверждали, что можно сохранить объекты без сноса.

