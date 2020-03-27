Сразу на треть. На Украине резко выросло количество официально подтвержденного коронавируса

Резкий скачок официально подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом зафиксирован на Украине. 27 марта Минздрав страны сообщил о 218 лабораторно подтверждённых случаях заболевания на территории страны. Ещё накануне из было 156.

«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровело. За сутки было зафиксировано 62 новых случая», — говорится в сообщении.



Напомним, накануне президент страны Владимир Зеленский заявил о том, что Украина закроет государственную границу для всех своих граждан, которые не успеют до конца 27 марта вернуться на родину.