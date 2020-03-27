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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 12:03
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Сразу на треть. На Украине резко выросло количество официально подтвержденного коронавируса

Резкий скачок официально подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом зафиксирован на Украине. 27 марта Минздрав страны сообщил о 218 лабораторно подтверждённых случаях заболевания на территории страны. Ещё накануне из было 156.

«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровело. За сутки было зафиксировано 62 новых случая», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне президент страны Владимир Зеленский заявил о том, что Украина закроет государственную границу для всех своих граждан, которые не успеют до конца 27 марта вернуться на родину.

Правительство Украины в ходе заседания 25 марта приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны до 24 апреля 2020 года в связи с распространением коронавируса. Количество украинцев, вернувшихся домой с заработков в странах ЕС с начала пандемии, власти страны не знают.

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