«Нерабочая неделя» меняет график работы общественного транспорта в Петербурге. Но сначала — ремонт

В последние дни марта работы на путях оставят без трамваев Новочеркасский и Кронверкский проспекты. А объявленная президентом России Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта перетасует графики всего наземного пассажирского транспорта Петербурга.



Как сообщает 26 марта пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок», в связи с тем, что следующая неделя в России объявлена нерабочей, наземный городской и пригородный пассажирский транспорт Петербурга 28 марта будет работать по графикам субботы, а с 29 марта по 5 апреля — по графикам воскресенья.