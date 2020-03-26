«Нерабочая неделя» меняет график работы общественного транспорта в Петербурге. Но сначала — ремонт
В последние дни марта работы на путях оставят без трамваев Новочеркасский и Кронверкский проспекты. А объявленная президентом России Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта перетасует графики всего наземного пассажирского транспорта Петербурга.
Как сообщает 26 марта пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок», в связи с тем, что следующая неделя в России объявлена нерабочей, наземный городской и пригородный пассажирский транспорт Петербурга 28 марта будет работать по графикам субботы, а с 29 марта по 5 апреля — по графикам воскресенья.
Некоторые маршруты при этом с 30 марта по 5 апреля перейдут на особый режим:
- трамвай №57 «Тихорецкий проспект — проспект Луначарского» работать не будет;
- автобус №54 «Малая Балканская улица — Кирочная улица» будет ходить с увеличенными интервалами;
- автобусы №90 «Улица Костюшко — Южное кладбище» и №195 «Метро «Проспект Ветеранов» — Южное кладбище» будут работать по графикам будних дней.
Помимо этого СПб ГУП «Горэлектротранс» сообщает, что из-за работ по сварке стыков в субботу, 28 марта, с 9:30 до 13:30 будет закрыто трамвайное движение по Новочеркасскому проспекту у Гранитной улицы.
Трамваи проследуют:
- №23 — от конечной станции «Проспект Солидарности» по проспекту Солидарности, улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту, улице Коллонтай и проспекту Солидарности до конечной станции «Проспект Солидарности»;
- №39 — от конечной станции «Трамвайный парк им. Володарского» по действующей трассе до улицы Дыбенко, далее по улице Дыбенко до конечной станции «Река Оккервиль»;
- №65 — от конечной станции «Река Оккервиль» по улице Дыбенко, проспекту Солидарности, улице Коллонтай, Дальневосточному проспекту и по улице Дыбенко до конечной станции «Река Оккервиль».
А с 2:00 28 марта до 4:30 30 марта из-за работ по устройству отсасывающего колодца закрывается трамвайное движение по Кронверкскому проспекту у Введенской улицы.
Трамваи проследуют:
- №6 — от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до конечной станции «19-я линия В.О.»;
- №40 — от конечной станции «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до улицы Куйбышева, далее по Сампсониевскому мосту, Финляндскому проспекту, Большому Сампсониевскому проспекту, Боткинской улице, улице Академика Лебедева и по улице Комсомола до конечной станции «Площадь Ленина».