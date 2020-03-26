Кухню в студию. Ведущие телеканала «Россия 24» работают на удалёнке
Карантин так карантин — решило руководство ВГТРК и проводит сегодня весьма забавный эксперимент — ведущие телеканала «Россия 24» выходят в прямой эфир прямо из своих домов и квартир.
Сидим дома: сотрудники телеканала "Россия 24" перешли на дистанционный режим вещания 📺— ВЕСТИ (@vesti_news) March 26, 2020
Конечно, сегодня сотрудники телеканала экспериментируют, возможны небольшие технические проблемы, но мы надеемся, что эфир пройдет качественно и даст полную картину дня. pic.twitter.com/ektKBPgzux
«Наш канал работает на «удаленке», мы сидим дома. Несмотря на технические сложности, мы хотим показать, что даже телевидение тоже можно делать из дома», — сказал ведущий канала. При этом на телеканале сразу оговариваются о том, что во время эксперимента возможны технические сбои. Как долго продлится эксперимент, пока не сообщается.
С 26 марта по 14 апреля в Москве в соответствии с указом мэра Сергея Собянина в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 вводится режим обязательной самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет, а также для страдающих рядом хронических заболеваний.