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26.03.2020 11:03
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Кухню в студию. Ведущие телеканала «Россия 24» работают на удалёнке

Карантин так карантин — решило руководство ВГТРК и проводит сегодня весьма забавный эксперимент — ведущие телеканала «Россия 24» выходят в прямой эфир прямо из своих домов и квартир.

«Наш канал работает на «удаленке», мы сидим дома. Несмотря на технические сложности, мы хотим показать, что даже телевидение тоже можно делать из дома», — сказал ведущий канала. При этом на телеканале сразу оговариваются о том, что во время эксперимента возможны технические сбои. Как долго продлится эксперимент, пока не сообщается.

С 26 марта по 14 апреля в Москве в соответствии с указом мэра Сергея Собянина в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 вводится режим обязательной самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет, а также для страдающих рядом хронических заболеваний.

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