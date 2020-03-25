Игорь Водопьянов: «Царь даровал всем свободу на неделю, но кто сказал, что люди будут сидеть дома?»

Указ президента о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля может иметь неожиданные последствия в условиях пандемии коронавируса. Об этом «Фонтанке» рассказал управляющий партнер УК «Теорема» Игорь Водопьянов. В целом бизнесмен полностью одобряет инициативу, потому что верит в российский народ. Но есть нюанс.



«Я считаю, что императору виднее, - сказал Водопьянов. - Если он считает, что нам от этого только лучше будет, значит, будет только лучше. Если народ решил, что царь хороший, значит, и меры хорошие. Народ-богоносец ошибаться не может. К этому надо относиться философски. Царь даровал всем свободу на неделю, но кто сказал, что, когда люди эту свободу получат, они будут сидеть дома? Они все ломанутся в деревню на электричках и будут там возделывать свои грядки. И выпивать с соседями».