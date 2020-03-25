Игорь Водопьянов: «Царь даровал всем свободу на неделю, но кто сказал, что люди будут сидеть дома?»
Указ президента о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля может иметь неожиданные последствия в условиях пандемии коронавируса. Об этом «Фонтанке» рассказал управляющий партнер УК «Теорема» Игорь Водопьянов. В целом бизнесмен полностью одобряет инициативу, потому что верит в российский народ. Но есть нюанс.
«Я считаю, что императору виднее, - сказал Водопьянов. - Если он считает, что нам от этого только лучше будет, значит, будет только лучше. Если народ решил, что царь хороший, значит, и меры хорошие. Народ-богоносец ошибаться не может. К этому надо относиться философски. Царь даровал всем свободу на неделю, но кто сказал, что, когда люди эту свободу получат, они будут сидеть дома? Они все ломанутся в деревню на электричках и будут там возделывать свои грядки. И выпивать с соседями».
Смену круга общения в условиях пандемии предприниматель комментировать подробно не стал, сославшись на отсутствие необходимых компетенций. Но отметил тревожный момент. «Перемешивание народных масс из-за этой недели выходных только увеличится, - сказал Игорь Водопьянов. - У человека был какой-то ритуал: он утром ругался с женой, ехал на работу, дышал там на 15 человек, а после работы шел выпивать и дышал еще на 15 человек. А теперь он поедет в деревню — и там вокруг него будут другие люди. В чем тогда смысл этой меры, мне, как дилетанту, не разобраться».
Напомним, что 25 марта Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором рассказал о ряде мер, которые будут приняты на федеральном уровне, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции в стране. В их числе — целая неделя выходных с сохранением зарплат работников. Также в указе оговаривается, какие предприятия имеют право не отпускать своих сотрудников на неожиданные каникулы.