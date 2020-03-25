Голосование с поправками в Конституцию — когда? Неделю сидеть дома, а с зарплатой как? С вклада от миллиона государство больше заберёт? Остались вопросы — пересмотри
Полное видео обращения президента по мерам в связи с коронавирусом
Сегодня глава страны обратился к населению.
«Обращаюсь к вам по вопросу, который сейчас волнует всех нас. Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика, уже сейчас прогнозируется её спад.
Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удаётся пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия — просто даже в силу своего географического положения — не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно поражённые эпидемией, и полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно. Но то, что мы можем и уже делаем, — так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет здесь — жизнь и здоровье наших граждан».
Откуда шла трансляция речи — на сайте Kremlin.ru не пишут.
Напомним, что сегодня, 25 марта, в России зафиксирован скачок числа заболевших коронавирусом. Накануне мэр столицы Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным заявил, что в регионах не знают «реальной картины» с распространением COVID-2019. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приказал регионам оперативно готовить койки для коронавирусных больных.
«Фонтанка» следит за ситуацией с пандемией коронавируса в режиме онлайн.