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Путин обратился к нации по коронавирусу. Онлайн

25.03.2020 17:45
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Голосование с поправками в Конституцию — когда? Неделю сидеть дома, а с зарплатой как? С вклада от миллиона государство больше заберёт? Остались вопросы — пересмотри

Полное видео обращения президента по мерам в связи с коронавирусом

Сегодня глава страны обратился к населению.

«Обращаюсь к вам по вопросу, который сейчас волнует всех нас. Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика, уже сейчас прогнозируется её спад.

Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удаётся пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия — просто даже в силу своего географического положения — не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно поражённые эпидемией, и полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно. Но то, что мы можем и уже делаем, — так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет здесь — жизнь и здоровье наших граждан».

Откуда шла трансляция речи — на сайте Kremlin.ru не пишут.

Напомним, что сегодня, 25 марта, в России зафиксирован скачок числа заболевших коронавирусом. Накануне мэр столицы Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным заявил, что в регионах не знают «реальной картины» с распространением COVID-2019. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приказал регионам оперативно готовить койки для коронавирусных больных.

«Фонтанка» следит за ситуацией с пандемией коронавируса в режиме онлайн.

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Комментарии (7)

pila_grigoryeva
путин цены не нефть обвалил вместе с курсом рубля и теперь предлагает сидеть всем дома
Он свою грязную глупую работу сделал а нам расхлебывать
Путин то на гособеспечении в отличи от всех остальных
Ольга Селявина
Лап-тап- тап-ту-бай... Несите ваши денежки! Короче, на поле чудес в стране дураков шагом марш! А если на счету в банке тока мрот- сами дураки...О_О
260724921
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