Сегодня глава страны обратился к населению.

«Обращаюсь к вам по вопросу, который сейчас волнует всех нас. Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика, уже сейчас прогнозируется её спад.



Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удаётся пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия — просто даже в силу своего географического положения — не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно поражённые эпидемией, и полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно. Но то, что мы можем и уже делаем, — так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет здесь — жизнь и здоровье наших граждан».