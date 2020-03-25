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Путин обратился к нации по коронавирусу. Онлайн

25.03.2020 16:49
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Путин: Все меры, которые принимаются, сработают, если проявим сплоченность

Президент России Владимир Путин во время обращения к народу 25 марта призвал сообща бороться с распространением коронавируса.

«Все меры, которые принимаются, сработают, если проявим сплоченность», — сказал глава государства.

Президент также объявил следующую неделю выходной, пообещал бизнесу налоговые отсрочки, а людям на больничном — оплату по МРОТ.

Напомним что сегодня, 25 марта, в России зафиксирован скачок числа заболевших коронавирусом. Накануне мэр столицы Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным заявил, что в регионах не знают «реальной картины» с распространением COVID-2019. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приказал регионам оперативно готовить койки для коронавирусных больных.

«Фонтанка» следит за ситуацией с пандемией коронавируса в режиме онлайн.

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Комментарии (1)

А наш дядя Михаил
"Президент также объявил следующую неделю выходной, пообещал бизнесу налоговые отсрочки, а людям на больничном — оплату по МРОТ." А каждой бабе по мужику? А каждому мужику....?
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