Путин: Все меры, которые принимаются, сработают, если проявим сплоченность
Президент России Владимир Путин во время обращения к народу 25 марта призвал сообща бороться с распространением коронавируса.
«Все меры, которые принимаются, сработают, если проявим сплоченность», — сказал глава государства.
Президент также объявил следующую неделю выходной, пообещал бизнесу налоговые отсрочки, а людям на больничном — оплату по МРОТ.
Напомним что сегодня, 25 марта, в России зафиксирован скачок числа заболевших коронавирусом. Накануне мэр столицы Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным заявил, что в регионах не знают «реальной картины» с распространением COVID-2019. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приказал регионам оперативно готовить койки для коронавирусных больных.
«Фонтанка» следит за ситуацией с пандемией коронавируса в режиме онлайн.