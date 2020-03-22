Пожарных к Военно-морскому институту на Васильевском пригнал звонок прохожего. Дым оказался лишь обоняемым

Возгорания или задымления прибывшие к филиалу Военно-морской академии им. Кузнецова пожарные вечером 22 марта не обнаружили. Источник запаха гари на Васильевском острове в Петербурге остался неопознан.



Как сообщили «Фонтанке» в Военном учебно-научном центре ВМФ «Военно-морская академия им. Кузнецова» (ВУНЦ ВМФ ВМА), возгорания в институте на Васильевском острове не зафиксировано. Пожарные приехали к 17-му дому по набережной Лейтенанта Шмидта по звонку гражданского, который сообщил о запахе гари. Прибывшие спасатели пожара в вузе не обнаружили.

