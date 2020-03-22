Пожарных к Военно-морскому институту на Васильевском пригнал звонок прохожего. Дым оказался лишь обоняемым
Возгорания или задымления прибывшие к филиалу Военно-морской академии им. Кузнецова пожарные вечером 22 марта не обнаружили. Источник запаха гари на Васильевском острове в Петербурге остался неопознан.
Как сообщили «Фонтанке» в Военном учебно-научном центре ВМФ «Военно-морская академия им. Кузнецова» (ВУНЦ ВМФ ВМА), возгорания в институте на Васильевском острове не зафиксировано. Пожарные приехали к 17-му дому по набережной Лейтенанта Шмидта по звонку гражданского, который сообщил о запахе гари. Прибывшие спасатели пожара в вузе не обнаружили.
Корреспондент «Фонтанки» на месте не застал и пожарных, однако характерный запах также почувствовал.
Как сообщалось ранее, десятки машин спасателей возле здания института сопровождал сильный запах гари, который жители острова чувствовали и на соседних линиях.
Здание Военно-морского института на набережной Лейтенанта Шмидта, 17, последний раз горело 20 января 2018 года. 1200 кв. метров тушили 12 часов. Огнем была уничтожена кровля построенного в 1796 году Среднего корпуса, полностью выгорел четвертый этаж, а имеющий историческую ценность Компасный зал был травмирован рухнувшим куполом. В рамках уголовного дела о «Халатности» следователи посчитали ущерб – не менее 1,5 миллионов рублей. По данным «Фонтанки», капитальный ремонт в здании не сделан до сих пор - несмотря на многочисленные претензии петербургского комитета по охране памятников.
Военный институт — правопреемник основанной Петром I московской Навигацкой школы. За последние триста лет училище меняло название 11 раз. Дольше всего вуз носил имя революционера Михаила Фрунзе. В 2012-м вошел в качестве филиала в состав ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Кузнецова». Комплекс зданий, построенных на набережной Лейтенанта Шмидта в XVIII веке, входит в перечень объектов культурного наследия под названием «Морской кадетский корпус». В 2001-м, к юбилею, здесь проводили косметический ремонт. Говоря о последнем капитальном ремонте, упоминают 30-е и 50-е года прошлого столетия.