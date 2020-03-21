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21.03.2020 18:35
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Роспотребнадзор закрыл в Москве бассейны, фитнес-центры и аквапарки из-за коронавируса

С 21 марта в Москве нельзя будет искупаться вне своей домашней ванны, а также позаниматься фитнесом — все общественные заведения будут закрыты для посетителей. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

«Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей до особого распоряжения», — говорится в соответствующем постановлении, которое подписала Елена Андреева, главный государственный санитарный врач по городу Москве.

Напомним, в Петербурге пока закрыты кинотеатры, театры и другие культурные учреждения, а также отменен целый ряд публичных мероприятий. Фитнес-центры также готовят к закрытию. Постановлением губернатора Петербурга Александром Бегловым в городе запрещено собираться больше чем по 50 человек. В своих заявлениях в прессе Беглов отваживает туристов и просит их воздержаться от поездки в город.

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Комментарии (7)

Савва Морозов
так как же всё-таки с купюрами и клавишами банкоматов?! там легко цепляется уйма всего! носите бесплатно еду по домам ))
А2020
Может хватит издеваться над народом? Что дома делать , бухать что-ли?
Чёрт Опасный
И никакого карантина, всё норм.
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