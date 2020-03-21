Роспотребнадзор закрыл в Москве бассейны, фитнес-центры и аквапарки из-за коронавируса

С 21 марта в Москве нельзя будет искупаться вне своей домашней ванны, а также позаниматься фитнесом — все общественные заведения будут закрыты для посетителей. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.



«Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей до особого распоряжения», — говорится в соответствующем постановлении, которое подписала Елена Андреева, главный государственный санитарный врач по городу Москве.

