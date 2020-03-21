Фитнес-центры готовят к закрытию. Следующий на очереди общепит — но пока только в ТЦ

Правительство Петербурга обсуждает с Роспотребнадзором усиление мер против распространения эпидемии коронавируса. Об этом 21 марта сообщил журналистам вице-губернатор Евгений Елин по итогам совещания с бизнесом.



Он подтвердил, что рекомендаций по ограничению числа посетителей ресторанов, фитнес-центров и ТЦ сейчас нет.



«Такие рекомендации будут. Фитнес-центры точно будут закрываться, заведения общественного питания — в зависимости от ситуации», — сказал Елин. По его словам, скорее всего, такая мера коснется общепита в торговых центрах.

