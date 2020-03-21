Фитнес-центры готовят к закрытию. Следующий на очереди общепит — но пока только в ТЦ
Правительство Петербурга обсуждает с Роспотребнадзором усиление мер против распространения эпидемии коронавируса. Об этом 21 марта сообщил журналистам вице-губернатор Евгений Елин по итогам совещания с бизнесом.
Он подтвердил, что рекомендаций по ограничению числа посетителей ресторанов, фитнес-центров и ТЦ сейчас нет.
«Такие рекомендации будут. Фитнес-центры точно будут закрываться, заведения общественного питания — в зависимости от ситуации», — сказал Елин. По его словам, скорее всего, такая мера коснется общепита в торговых центрах.
«Дальше будет разделение в зависимости от качества, от степени опасности, которую они [рестораны] несут, в зависимости от оборудования, которое они используют, технологии, посудомоечных средств, числа столиков, доступности обеззараживающих средств для посетителей», — сказал он.
По словам Елина, сами торговые комплексы продолжат работу, ограничение числа посетителей в их отношении не рассматривается. Но решение чиновников может поменяться в зависимости от того, как будет развиваться эпидемия. «Ситуация динамичная, по мере разворачивания мы будем принимать оперативные решения», — уточнил вице-губернатор Владимир Княгинин.
Напомним, само совещание с бизнесом в последний момент закрыли для прессы.