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21.03.2020 15:43
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Фитнес-центры готовят к закрытию. Следующий на очереди общепит — но пока только в ТЦ

Правительство Петербурга обсуждает с Роспотребнадзором усиление мер против распространения эпидемии коронавируса. Об этом 21 марта сообщил журналистам вице-губернатор Евгений Елин по итогам совещания с бизнесом.

Он подтвердил, что рекомендаций по ограничению числа посетителей ресторанов, фитнес-центров и ТЦ сейчас нет.

«Такие рекомендации будут. Фитнес-центры точно будут закрываться, заведения общественного питания — в зависимости от ситуации», — сказал Елин. По его словам, скорее всего, такая мера коснется общепита в торговых центрах.

«Дальше будет разделение в зависимости от качества, от степени опасности, которую они [рестораны] несут, в зависимости от оборудования, которое они используют, технологии, посудомоечных средств, числа столиков, доступности обеззараживающих средств для посетителей», — сказал он.

По словам Елина, сами торговые комплексы продолжат работу, ограничение числа посетителей в их отношении не рассматривается. Но решение чиновников может поменяться в зависимости от того, как будет развиваться эпидемия. «Ситуация динамичная, по мере разворачивания мы будем принимать оперативные решения», — уточнил вице-губернатор Владимир Княгинин.

Напомним, само совещание с бизнесом в последний момент закрыли для прессы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Мужской Взгляд
Объективно имеется необходимость пару недель посидеть дома или съездить на дачу, погода позволяет.
SNOW
Офигенно власти борются с мифическим вирусом. Каждый день наперегонки вводят новые ограничения и запреты, кто больше назакрывает. Безо всякой логики и обоснований. Все можно. Больше ничего.
daisychain
Ну так рекламный бот в комментах объясняет, как надо проводить свободное время. А конкуренты не нужны.
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