Коронавирус обсудят втайне. Смольный в последний момент закрыл для прессы совещание с бизнесом по поводу экономических последствий эпидемии

Совещание Смольного с бизнесом по поводу поддержки малого и среднего бизнеса в условиях ограничений, связанных с распространением коронавируса, в последний момент было решено провести в закрытом режиме. Журналистов, приехавших в Ленполиграфмаш, 21 марта попросили покинуть зал.



Причины закрытия встречи не пояснили. Но не исключено, что прессой решили пожертвовать, чтобы соблюсти ограничения для публичных мероприятий в 50 человек. Корреспондент «Фонтанки» насчитал до начала мероприятия более четырех десятков участников.

