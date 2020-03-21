Коронавирус обсудят втайне. Смольный в последний момент закрыл для прессы совещание с бизнесом по поводу экономических последствий эпидемии
Совещание Смольного с бизнесом по поводу поддержки малого и среднего бизнеса в условиях ограничений, связанных с распространением коронавируса, в последний момент было решено провести в закрытом режиме. Журналистов, приехавших в Ленполиграфмаш, 21 марта попросили покинуть зал.
Причины закрытия встречи не пояснили. Но не исключено, что прессой решили пожертвовать, чтобы соблюсти ограничения для публичных мероприятий в 50 человек. Корреспондент «Фонтанки» насчитал до начала мероприятия более четырех десятков участников.
Ранее сообщалось, что для разработки мер поддержки бизнеса в условиях ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, в Смольном создана рабочая группа под руководством вице-губернатора Евгения Елина.
Первые четыре консультации с бизнесом должны были пройти 21 и 22 марта. Сегодня Смольный собирался заслушать мнение представителей предприятий оптовой и розничной торговли продуктами питания, лекарственными средствами и горюче-смазочными материалами, а также предприятий общественного питания, туристической отрасли, фитнес-центров, отельного бизнеса, кинотеатров.
Ранее Смольный оценил траты бюджета на ликвидацию последствий коронавируса. Потери от недополученных налогов и предоставленных льгот составляют 3 млрд рублей. Еще 5 млрд рублей город хочет выделить на докапитализацию резервного фонда. Они пойдут на поддержку малых предприятий и траты, связанные с медициной.