Беглов призвал россиян не ехать в Петербург. «Здесь нечего делать по большому счету»

Губернатор Александр Беглов обратился к россиянам с просьбой не ехать в Петербург из-за ситуации с коронавирусом. И не везти в город детей.



«Я хотел бы обратиться ко всем жителям нашей страны. Сейчас многие собираются на время каникул, а они во многих регионах большие, приехать в Петербург. Но я бы не рекомендовал приезжать в Петербург, потому что кинотеатры, театры и другие заведения сегодня закрыты и здесь нечего делать по большому счету. Это также может быть опасно и для нашего города, и для них. Может ситуация по-всякому развиваться», — сказал Беглов 21 марта.

