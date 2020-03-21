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21.03.2020 15:12
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Беглов призвал россиян не ехать в Петербург. «Здесь нечего делать по большому счету»

Губернатор Александр Беглов обратился к россиянам с просьбой не ехать в Петербург из-за ситуации с коронавирусом. И не везти в город детей.

«Я хотел бы обратиться ко всем жителям нашей страны. Сейчас многие собираются на время каникул, а они во многих регионах большие, приехать в Петербург. Но я бы не рекомендовал приезжать в Петербург, потому что кинотеатры, театры и другие заведения сегодня закрыты и здесь нечего делать по большому счету. Это также может быть опасно и для нашего города, и для них. Может ситуация по-всякому развиваться», — сказал Беглов 21 марта.

Напомним, что в Петербурге 340 человек лежат в Боткина с подозрением на коронавирус. Подтверждены 14 случаев новой инфекции. Но закрывать город, по словам губернатора, не планируют.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Vladlen
"...кинотеатры, театры и другие заведения сегодня закрыты...."Зато ночные клубы,рестораны и пабы открыты,клоун БАДик!Не,не слышал!?
260694301
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MICHAEL
По мнению фрика,люди едут в культурную столицу для того,чтобы сходить в кино...(((
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