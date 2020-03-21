«Где-то в диапазоне $35–40». Сечин и Белоусов заочно поспорили о цене на баррель нефти

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин и первый вице-премьер Андрей Белоусов разошлись в прогнозировании цен на нефть. Сечин предположил, что к концу года цена за баррель вырастет до 60 долларов, в то время как Белоусов в качестве верхней планки назвал $40.



Об этом 21 марта сообщает газета «Коммерсантъ». «Моя оценка, что коррекция будет находиться где-то в диапазоне $35–40. Есть оценки, в том числе нашего Минэнерго, что она еще выше будет, за $40. Ну будущее покажет, кто прав»,— приводит слова Белоусова издание. Ранее Сечин высказал более оптимистичный прогноз:«К концу года, я предполагаю, что цена может вернуться на уровень до $60 при условии, что будет выход сланцевой нефти с рынка».

