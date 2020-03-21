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21.03.2020 17:12
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«Где-то в диапазоне $35–40». Сечин и Белоусов заочно поспорили о цене на баррель нефти

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин и первый вице-премьер Андрей Белоусов разошлись в прогнозировании цен на нефть. Сечин предположил, что к концу года цена за баррель вырастет до 60 долларов, в то время как Белоусов в качестве верхней планки назвал $40.

Об этом 21 марта сообщает газета «Коммерсантъ». «Моя оценка, что коррекция будет находиться где-то в диапазоне $35–40. Есть оценки, в том числе нашего Минэнерго, что она еще выше будет, за $40. Ну будущее покажет, кто прав»,— приводит слова Белоусова издание. Ранее Сечин высказал более оптимистичный прогноз:«К концу года, я предполагаю, что цена может вернуться на уровень до $60 при условии, что будет выход сланцевой нефти с рынка».

Напомним, за последние недели стоимость нефти обрушилась примерно вдвое, вслед за ней стремительно падает и курс рубля. Этот процесс запустил отказ России от сделки с ОПЕК. После решения российской стороны Саудовская Аравия начала предлагать покупателям скидку в 6–8 долларов за баррель, а в «Роснефти» принялись утверждать, что соглашение ОПЕК, действовавшее с 2016 года, было невыгодным для России.

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Комментарии (3)

Альтруист-2
спорят они... Туды в качель...
WuhanRockCafe
Пока травка подрастет лошадка с голоду помрет (с)
McGillavry
В том и заключается выгода сеченых друзей верховного лидера: они останутся со своими дворцами и наворованными миллиардами, тогда как простые люди останутся в нищете
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