«Роснефть» назвала причины отказа России от сделки с ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти. Об этом заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
«С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи», — сказал он.
По словам Леонтьева, достигнуть какого-то соглашения с партнерами можно было и в текущих условиях, однако «то предложение, которое было сделано, не было партнерским».
«Партнерское соглашение всегда подразумевает компромисс. И, наконец, мы должны монетизировать нашу ресурсную базу. У нас великолепная ресурсная база. В отличие от некоторых коллег, у которых ее нет и монетизировать нечего. И которые прикрывают неконтролируемое падение добычи фиговым листком соглашения ОПЕК+», — заявил он.
Леонтьев добавил, что соглашение не влияет на рынок и объем предложения из-за него не меняется. «Просто наши объемы замещаются объемами конкурентов. Это мазохизм», — заключил пресс-секретарь.
6 марта министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+) не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти. Стороны не только не расширили сделку, действовавшую с 2016 года, но и не продлили ее. Российская сторона не согласилась на предложение дополнительно сократить производство из-за эпидемии нового коронавируса, ударившей по мировой экономике, и предлагала сохранить действующие условия сделки (сокращение добычи нефти на 1,7 млн барр./сутки). Противоположную позицию заняла Саудовская Аравия, предложившая увеличить сокращение на 1,5 млн барр./сутки до конца года. Соглашение перестанет действовать с 1 апреля 2020 года.
После распада сделки цена нефти Brent обвалилась на 9%, до $45,5 за баррель, обновив минимум с июня 2017 года. В ЛУКОЙЛе разрыв соглашения назвали «неожиданным и нерациональным решением». По подсчетам компании, из-за него Россия ежедневно будет терять от $100 млн до $150 млн.