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08.03.2020 11:20
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«Роснефть» назвала причины отказа России от сделки с ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти. Об этом заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи», — сказал он.

По словам Леонтьева, достигнуть какого-то соглашения с партнерами можно было и в текущих условиях, однако «то предложение, которое было сделано, не было партнерским».

«Партнерское соглашение всегда подразумевает компромисс. И, наконец, мы должны монетизировать нашу ресурсную базу. У нас великолепная ресурсная база. В отличие от некоторых коллег, у которых ее нет и монетизировать нечего. И которые прикрывают неконтролируемое падение добычи фиговым листком соглашения ОПЕК+», — заявил он.

Леонтьев добавил, что соглашение не влияет на рынок и объем предложения из-за него не меняется. «Просто наши объемы замещаются объемами конкурентов. Это мазохизм», — заключил пресс-секретарь.

6 марта министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+) не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти. Стороны не только не расширили сделку, действовавшую с 2016 года, но и не продлили ее. Российская сторона не согласилась на предложение дополнительно сократить производство из-за эпидемии нового коронавируса, ударившей по мировой экономике, и предлагала сохранить действующие условия сделки (сокращение добычи нефти на 1,7 млн барр./сутки). Противоположную позицию заняла Саудовская Аравия, предложившая увеличить сокращение на 1,5 млн барр./сутки до конца года. Соглашение перестанет действовать с 1 апреля 2020 года.

После распада сделки цена нефти Brent обвалилась на 9%, до $45,5 за баррель, обновив минимум с июня 2017 года. В ЛУКОЙЛе разрыв соглашения назвали «неожиданным и нерациональным решением». По подсчетам компании, из-за него Россия ежедневно будет терять от $100 млн до $150 млн.

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Комментарии (5)

Pilat
Э господа комментаторы, вы все не поняли. Сланцевая нефть выгодна к добыче только при высоких ценах на нефть. Больше 40 баксов за баррель. Как только цена падает ниже, сланцевая нефть добывается себе в убыток. Убить конкурента снизив цены на нефть - здравая идея. Но я более чем уверен, что госдеп найдет возможность повысить цены на черное золото. Именно для этого прессуют Иран, а надо будет и других игроков выбьют с рынка санкциями.
Antivse
Ну как же так, ведь ржали как кони еще недавно над сланцевой нефтью и тупыми пендосами? Угарали в зомбоящике, махая кием над головой с криками "да никогда!"...
Ну и насчет падения добычи... Не за горами, ребята, тот час. Кругом враги уже не дают вам технологий и оборудования, себестоимость растет и будет расти, вопрос сколько все продержится на существующем запале.
Это, как верно замечено выше, не касаясь вопросов долгов, особенно внешних. Может оказаться, что "наши все" не совсем и наши уже...
michailPotapov
Спасибо товарищу Сечину любит он Рублик задирать ....и россиян тоже...

"Здесь и возникает Роснефть. До прихода в эту команию Сечина ее задолженность составляла приблизительно 1 трлн рублей. К середине 2019 года она возросла примерно до 5,5 трлн рублей, из которых 3 трлн - это долги перед Китаем. Деньгами Роснефть в целом должна примерно 44 млрд долларов (половина из них номинирована в валюте), остальные долги - это нефть, которую компания должна отгрузить за ранее выплаченные и куда-то ушедшие деньги. И опять же - в основном эту нефть Роснефть должна отгрузить в адрес Китая.

Проще говоря, Китай фактически владеет Роснефтью, будучи ее крупнейшим кредитором. По всей видимости, это и есть ответ на вопрос о мотивах, по которым Россия стреляет себе в оба колена, обрушивая цены на нефть в кризис. Это братская и крайне небезвозмездная помощь Китаю, за которую кто-то должен будет заплатить. И кто - известно. Народ России. "
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