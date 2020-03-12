«Они стучатся во все двери, предлагая много и дешево». Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка
Саудовская Аравия всерьез надеется вытеснить российскую нефть марки Urals с мировых рынков после срыва сделки ОПЕК+ по снижению нефтедобычи. Об этом 12 марта пишет Reuters со ссылкой на свои источники.
По данным издания, за последнюю неделю госкомпания Saudi Aramco провела переговоры со многими крупными игроками: Total, SOCAR, Neste Oil, Preem, Phillips 66 и Litasco. Ранее официально сообщалось, что саудиты могут выбросить на рынок дополнительно 1 млн баррелей нефти в сутки. По данным Reuters, речь идет даже о большем объеме — до полутора млн баррелей нефти в сутки дополнительно. Саудовской нефтью уже заинтересовались и в Белоруссии, назвав цену «замечательной». Отметим, по данным Bloomberg, стоимость сырья составит 25 долларов ха баррель, что значительно дешевле российской Urals (торговалась 12 марта на уровне 33 долларов за баррель).
«Они (представители Саудовской Аравии — прим. ред.) стучатся во все двери, предлагая много и дешево ...», - рассказал собеседник Reuters в одной из крупных западных нефтяных компаний.
Напомним, обрушение цен на нефть началось 9 марта — после новостей о том, что странам ОПЕК не удалось договориться с Россией о снижении добычи. На этих новостях, а также на информации о распространении коронавируса падает курс рубля и акции российских компаний — Московская биржа завершила 12 марта падением на 11%.