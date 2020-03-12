«Они стучатся во все двери, предлагая много и дешево». Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка

Саудовская Аравия всерьез надеется вытеснить российскую нефть марки Urals с мировых рынков после срыва сделки ОПЕК+ по снижению нефтедобычи. Об этом 12 марта пишет Reuters со ссылкой на свои источники.



По данным издания, за последнюю неделю госкомпания Saudi Aramco провела переговоры со многими крупными игроками: Total, SOCAR, Neste Oil, Preem, Phillips 66 и Litasco. Ранее официально сообщалось, что саудиты могут выбросить на рынок дополнительно 1 млн баррелей нефти в сутки. По данным Reuters, речь идет даже о большем объеме — до полутора млн баррелей нефти в сутки дополнительно. Саудовской нефтью уже заинтересовались и в Белоруссии, назвав цену «замечательной». Отметим, по данным Bloomberg, стоимость сырья составит 25 долларов ха баррель, что значительно дешевле российской Urals (торговалась 12 марта на уровне 33 долларов за баррель).

