Цены на нефть продолжают падать, Трамп этому радуется

Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть сейчас крайне комфортны для Америки. Как пишет РИА «Новости», об этом американский лидер сказал 12 марта в ответ на вопрос о том, как прошли его переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
«Я спросил у него, что происходит. У них разногласия с Россией. Это то, что опустило нефтяные цены. И то, что я могу сказать, цена нефти сейчас та, о которой я мог лишь мечтать. Потому, что цена бензина серьезно снизится. И это (такое влияние на экономику), как сокращение налогов», - заявил Трамп.
Отметим, вечером 12 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent падала до 33 долларов за баррель. Апрельские фьючерсы на марку WTI падали до 30 долларов за баррель.
Напомним, обрушение цен на нефть началось 9 марта — после новостей о том, что странам ОПЕК не удалось договориться с Россией о снижении добычи. На этих новостях, а также на информации о распространении коронавируса падает курс рубля и акции российских компаний — Московская биржа завершила день падением на 11%.