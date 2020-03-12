Цены на нефть продолжают падать, Трамп этому радуется

Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть сейчас крайне комфортны для Америки. Как пишет РИА «Новости», об этом американский лидер сказал 12 марта в ответ на вопрос о том, как прошли его переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.



«Я спросил у него, что происходит. У них разногласия с Россией. Это то, что опустило нефтяные цены. И то, что я могу сказать, цена нефти сейчас та, о которой я мог лишь мечтать. Потому, что цена бензина серьезно снизится. И это (такое влияние на экономику), как сокращение налогов», - заявил Трамп.

