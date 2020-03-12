Московская биржа закрылась падением на 11%

Индекс РТС по итогам торгов в четверг, 12 марта, снизился на 11,03%, пробив психологически важный порог в 1000 пунктов. Так дешево российские акции не стоили с 2016 года. Главным фактором давления на российский рынок стало резкое падение цен на нефть на мировых рынках. По состоянию на 19:45 мск дневные потери Brent составили 8,75%, его цена опустилась до 32,66 доллара за баррель — такой низкой цена не была уже очень давно, с 2004 года. Лидерами снижения стали акции «Мечела» (-21,06%) и ряда региональных энергокомпаний. К примеру, петербургский «ТГК-1» подешевел на 16,18%. Из «голубых фишек» самые тяжелые потери у «Магнита» (-13,6%), «Новатэка» (-12,6%) и X5 Retil Group (-11.79%), Сильно падали и нефтяные компании: «Роснефть» потеряла 11,64%, «Татнефть» — 10,97%.

Среди крупнейших по объемам торгов эмитентов крупные потери у Сбербанка — сразу 9,57%. Его снижение происходило на фоне негативных новостей о принятии Госдумой в окончательном чтении закона о выкупе контрольного пакета без учета интересов миноритариев. «Газпром» отделался относительно легкими потерями — минус 4,82%, у «Лукойла» — минус 8,08%. Относительно «тихой гаванью» всю минувшую неделю остаются привилегированные акции «Сургутнефтегаза», которые сегодня на фоне 11-процентного падения рынка просели всего на 1,4%. В самом большом плюсе (9,24%) оказалась по итогам торгов в четверг небольшая строительная компания «Инвест-девелопмент» с крупнейшим владельцем — болгарской компанией «Ескана русия». Бумаги этой фирмы неизменно дорожают с ноября прошлого года, несмотря на все потрясения мирового и российского фондового рынков. За четыре месяца роста она подорожала почти в пять раз. Правда, вкладываться в эти бумаги решаются немногие: объем торгов, к примеру, сегодня по ним составил микроскопические по меркам Московской биржи 166 тысяч рублей.