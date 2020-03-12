Госдума приняла в третьем чтении законопроект о выкупе контрольного пакета Сбербанка. Миноритариев просят не беспокоиться.

С тех пор как этот законопроект появился, стоимость акций Сбербанка упала примерно на 30%. Стоимость выкупа акций до конца не понятна. Как говорили представители ЦБ, «сделка будет осуществлена на основании средневзвешенной цены на рынке за период, предшествующий сделке, который не может быть больше 30 дней». Что это означает на практике, особенно в условиях сильной волатильности на рынке, никто не объясняет: средневзвешенная цена будет сильно отличаться, если взять ее за 30, 15, 7 или 3 дня.

Законопроект о выкупе правительством у Центробанка контрольного пакета акций ПАО «Сбербанк» (50%+1 акция) приняла в третьем, окончательном, чтении Госдума 12 марта. Окончательная редакция закона исключила необходимость обязательной оферты о выкупе акций у миноритариев.

Изначально в расчетах о стоимости выкупа шла речь о рыночной капитализации компании, то есть где-то о 2,8 трлн рублей. Ко второму чтению эта космическая цифра снизилась до 700 млрд рублей прямых платежей Центробанку, а остальные средства должны были переводиться в казну по специальному режиму частично в денежной форме, а частично — в форме требований к Сбербанку по субординированному займу и к ВЭБу по депозиту, сообщали СМИ.

В дальнейшем сумма прямых денежных платежей снизилась до 300 млрд рублей, и еще 200 млрд рублей Центробанку предлагалось добавить в виде компенсаций за продажу санируемых банков.

Не добавляет ясности и валютный аспект сделки. Поскольку деньги на выкуп будут брать из Фонда национального благосостояния, который формируется в долларах, евро и фунтах, очевидно, что и платежи будут проходить в валюте. А вот по какому курсу — тоже интрига.

Дополнительным фактором напряжения в новостях о выкупе Сбербанка была интрига с выкупом у миноритариев их акций. ЦБ как мажоритарий обязан выставлять такую оферту миноритариям. Однако в окончательной редакции закона, который Госдума сегодня приняла, эта обязанность была отменена.