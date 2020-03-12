Bloomberg: Саудовская Аравия предложит Европе большие объемы дешевой нефти
Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco готовится поставить в европейские страны тройные объемы нефти по цене примерно в 25 долларов за баррель. Это значительно дешевле, чем российская нефть.
Как сообщает агентство Bloomberg 12 марта со ссылкой на свои источники, Саудовская Аравия готова дать европейским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) беспрецедентные скидки. Основная нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам предлагается по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals.
При этом предлагаемые объемы поставок значительно превышают традиционные. Источники в таких европейских НПЗ, как Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa, отмечают, что получили от Saudi Aramco предложения на дополнительные объемы от 25% до 200%, в зависимости от компании.
Накануне Saudi Aramco заявила, что намерена увеличить производственные мощности по добыче нефти до 13 млн баррелей в сутки, что на 1 млн баррелей больше нынешних показателей. Вслед за саудитами нефтяную войну России объявили Ирак, Кувейт и ОАЭ. В апреле они готовятся снизить цены на сырье.
Напомним, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Трехлетнее соглашение, в рамках которого страны ОПЕК и ее союзники, в том числе и Россия, ограничивали добычу нефти, истекает 1 апреля. Развал сделки привел к падению цен на нефть на 25%, а следом — к резкому падению курса рубля.