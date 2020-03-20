«Библио-Глобус» забирает своих туристов с зарубежных курортов. Деньги за путёвки обещают вернуть
Туроператор «Библио-Глобус» объявил о досрочном завершении зарубежного отдыха своих клиентов. Туристов возвращают самолетами «России» и обещают компенсацию за испорченный коронавирусом отпуск.
Как сообщается в релизе компании, с 20 марта за рубеж будут летать только пустые вывозные рейсы, которыми собираются вернуть путешественников на родину. Туроператор заявляет, что возьмёт на себя затраты на перевозку и компенсацию стоимости путёвки с перелетом авиакомпанией «Россия».
«Коллектив туроператора оперативно рассматривает обращения агентов и туристов, все получат денежные средства, потраченные на приобретение туристического продукта, в срок до 20 дней с даты подачи заявления на возврат», - обещают в компании.
Тем, кто только собирался за границу, «Библио-Глобус» предлагает перенести даты поездки или заменить направление. С надеждой на то,что в самое ближайшее время границы стран будут открыты, туроператор советует всё же обратить внимание на российские курорты.
О временном прекращении деятельности за рубежом уже заявили операторы «Пегас туристик» и Anex Tour. По оценкам Ростуризма, за границей находятся около 100 тысяч организованных путешественников. В МИД говорят, что девять тысяч из них просят помощи в возвращении на родину у министерства.
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