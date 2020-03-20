«Библио-Глобус» забирает своих туристов с зарубежных курортов. Деньги за путёвки обещают вернуть

Туроператор «Библио-Глобус» объявил о досрочном завершении зарубежного отдыха своих клиентов. Туристов возвращают самолетами «России» и обещают компенсацию за испорченный коронавирусом отпуск.



Как сообщается в релизе компании, с 20 марта за рубеж будут летать только пустые вывозные рейсы, которыми собираются вернуть путешественников на родину. Туроператор заявляет, что возьмёт на себя затраты на перевозку и компенсацию стоимости путёвки с перелетом авиакомпанией «Россия».

«Коллектив туроператора оперативно рассматривает обращения агентов и туристов, все получат денежные средства, потраченные на приобретение туристического продукта, в срок до 20 дней с даты подачи заявления на возврат», - обещают в компании.