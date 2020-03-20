Евросоюз готовится к выпуску «коронабондов», чтобы облегчить экономические последствия пандемии

Европейская комиссия может выпустить облигации, чтобы поддержать экономику Евросоюза, ослабленную коронавирусом. Об этом 20 марта сообщает Reuters со ссылкой на немецкую радиостанцию Deutschlandfunk.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас рассматриваются различные варианты поддержки экономики еврозоны, в том числе ослабление требований к госдолгу и выпуск специальных «коронабондов».



Ранее в Центробанке Германии заявили, что коронавирус повлияет на рост ВВП главной экономики ЕС — в 2020 году этот показатель может быть значительно ниже, чем в предыдущем.

