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28.02.2020 16:19
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Экономика Германии не справилась с коронавирусом

Центробанк ФРГ рапортует, что рост ВВП главной экономики ЕС будет в этом году ниже, чем в предыдущем по вине 2019-nCoV.

«Прогноз Бундесбанка о росте валового внутреннего продукта на 0,6% в этом году может быть уже устаревшим», — так 28 февраля влияние коронавируса на экономику прокомментировал Reuters глава ЦБ Германии Йенс Вайдман.

Отвечая на вопрос о европейской экономике, он отказался делать прогнозы, отметив лишь, что ЕС пока нет необходимости принимать «срочные меры».

В ФРГ резко выросло количество случаев заболевания 2019-nCoV. Всего за сутки число заразившихся увечилось до 27.

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