Число заразившихся коронавирусом в Финляндии выросло до 400

Ровно 400 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в соседней Финляндии к 19 марта. Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения THL.



COVID-19 пока обошел лишь два района страны, в ближайшей к Ленобласти Южной Карелии лишь двое заболевших. Очаг находится в столичном регионе — каждый второй пациент (202) находится там.

По данным THL, большинство заразившихся — люди в возрасте от 30 до 59 лет.

Критерии отбора проб COVID-19 в Финляндии изменились. При подозрении на инфекцию мазок берут в основном у пациентов с тяжелыми респираторными симптомами и у работников здравоохранения и социальных служб.