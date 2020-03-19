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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 18:51
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Число заразившихся коронавирусом в Финляндии выросло до 400

Ровно 400 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в соседней Финляндии к 19 марта. Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения THL.

COVID-19 пока обошел лишь два района страны, в ближайшей к Ленобласти Южной Карелии лишь двое заболевших. Очаг находится в столичном регионе — каждый второй пациент (202) находится там.

По данным THL, большинство заразившихся — люди в возрасте от 30 до 59 лет.

Критерии отбора проб COVID-19 в Финляндии изменились. При подозрении на инфекцию мазок берут в основном у пациентов с тяжелыми респираторными симптомами и у работников здравоохранения и социальных служб.

Напомним, Финляндия закрыла въезд иностранцам с 19 марта по 13 апреля. В стране введён режим ЧС.

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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