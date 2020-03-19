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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 16:16
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Распространителя фейков о коронавирусе в соцсетях нашли в Петербурге

Полиция выявила, что паническое сообщение о распространении коронавируса в стране принадлежит петербургскому предпринимателю.

«Сотрудники отдела «К» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установили автора аудиозаписи, которая «гуляла» в сети «Интернет» и содержала мнение о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России, не соответствующее действительности. Им оказался 41-летний индивидуальный предприниматель, проживающий в Санкт-Петербурге», — рассказали 19 марта в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и области.

Мужчина признался, что не желал вирусного распространения своего «личного мнения» в Сети. По его словам, оценку ситуации он разместил в «закрытой группе в одном из мессенджеров». Предприниматель отметил, что сожалеет о распространении его голосового сообщения.

С ним была проведена профилактическая беседа.

Напомним, что на панические сообщения о covid-2019 в российском сегменте Интернета в начале марта обратили внимание специалисты. Президент Владимир Путин предположил, что недостоверная информация о масштабах эпидемии может идти из других стран.

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (4)

260694291
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260635291
Фонтанка самый вирусный распространитель слухов об коронавирусе.
Что не новость, то о нём. Разжигатель.
Просто не нагнетайте и вспоминайте только при необходимости.
Я атеист, но... Фонтанка. Не вспоминай в суе. Задолбало уже. Просто бесит.
Kit.
Напомнило про Ли Вэньляна.
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