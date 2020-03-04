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04.03.2020 14:08
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Путин рассказал о «фейках» с распространением коронавируса в России, идущих из-за границы

Президент РФ заявил, что в стране распространяется недостоверная информация о масштабах 2019-nCoV. Ее авторы могут находиться в других странах.

«Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Это, к сожалению, нас сопровождает всегда», — цитирует 4 марта заявление Владимира Путина РИА Новости.

По его словам, цель злоумышленников — «посеять панику среди населения». Глава государства заверил, что «ничего критического» из-за нового вируса в РФ не происходит. Путин уверен, что противостоять вбросам можно, только донося до людей «своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию».

Напомним, накануне специалисты по кибербезопасности выяснили, что тысячи сообщений в соцсетях о масштабной эпидемии коронавируса в России были «фейком».

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