«Усиление панических настроений среди москвичей». Сообщения о масштабном заражении коронавирусом в столице оказалось фейком

Специализирующаяся на киберпреступлениях компания Group-IB намерена выявить, кто стоял за тысячами информационных сообщений о начавшейся в Москве эпидемии 2019-nCoV.



«На сегодня зафиксировано более 9500 постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость [о массовых заражениях коронавирусом]. <...> Предположительно цель данных провокационных действий — усиление панических настроений среди москвичей», — заявил 2 марта генеральный директор Group-IB Илья Сачков.



«Фонтанка» ознакомилась с одним из таких голосовых сообщений, которое рассылалось по группам в мессенджерах. В нем женский голос сообщает о «просочившейся информации». По словам автора, власти якобы скрывают, что в столице уже 20 тысяч заразившихся, так как на носу голосование по поправкам в Конституцию. «Ходим в масках, не ходим в места скопления людей, никуда не ездим, запасаемся продуктами», — такие советы даются в сообщении.

