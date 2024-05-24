Что нужно «Зениту», чтобы стать чемпионом? Все расклады перед последним туром РПЛ

Победитель чемпионата России по футболу сезона 2023/24 определится в субботу, 25 мая , в последнем, 30-м туре Российской премьер-лиги. Шансы на чемпионство остаются у трех команд: «Динамо» (56 очков), «Зенита» (54) и «Краснодара» (53).

«Динамо» и «Краснодар» играют друг с другом в Краснодаре, а «Зенит» принимает на своем поле «Ростов». Все матчи начнутся одновременно — в 16:30 по московскому времени.

Чтобы стать чемпионом, «Зенит» должен побеждать «Ростов» и надеяться на поражение «Динамо». В свою очередь, москвичам для титула достаточно просто не проиграть краснодарцам. Сложнее расклады у «быков». «Краснодару» нужно побеждать «Динамо» и надеяться на поражение «Зенита».