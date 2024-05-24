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    Что нужно «Зениту», чтобы стать чемпионом? Все расклады перед последним туром РПЛ

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Победитель чемпионата России по футболу сезона 2023/24 определится в субботу, 25 мая, в последнем, 30-м туре Российской премьер-лиги. Шансы на чемпионство остаются у трех команд: «Динамо» (56 очков), «Зенита» (54) и «Краснодара» (53).

    «Динамо» и «Краснодар» играют друг с другом в Краснодаре, а «Зенит» принимает на своем поле «Ростов». Все матчи начнутся одновременно — в 16:30 по московскому времени.

    Чтобы стать чемпионом, «Зенит» должен побеждать «Ростов» и надеяться на поражение «Динамо». В свою очередь, москвичам для титула достаточно просто не проиграть краснодарцам. Сложнее расклады у «быков». «Краснодару» нужно побеждать «Динамо» и надеяться на поражение «Зенита».

    Напомним, что «Зенит» выиграл пять последних чемпионатов. Всего на счету сине-бело-голубых десять титулов.

    На счету «Динамо» — 11 титулов, однако все они были взяты еще во времена СССР. В последний раз динамовцы занимали первое место в 1976 году. «Краснодар» никогда не был чемпионом, на счету краснодарцев лишь три бронзовые медали (2014/15, 2018/19, 2019/20).

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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