Что нужно «Зениту», чтобы стать чемпионом? Все расклады перед последним туром РПЛ

Победитель чемпионата России по футболу сезона 2023/24 определится в субботу,
«Динамо» и «Краснодар» играют друг с другом в Краснодаре, а «Зенит» принимает на своем поле «Ростов». Все матчи начнутся одновременно — в 16:30 по московскому времени.
Чтобы стать чемпионом, «Зенит» должен побеждать «Ростов» и надеяться на поражение «Динамо». В свою очередь, москвичам для титула достаточно просто не проиграть краснодарцам. Сложнее расклады у «быков». «Краснодару» нужно побеждать «Динамо» и надеяться на поражение «Зенита».
Напомним, что «Зенит» выиграл пять последних чемпионатов. Всего на счету сине-бело-голубых десять титулов.
На счету «Динамо» — 11 титулов, однако все они были взяты еще во времена СССР. В последний раз динамовцы занимали первое место в