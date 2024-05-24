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    В Подмосковье работу оборонного предприятия приостановили из-за антироссийских надписей на бирках ключей

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    Работу оборонного предприятия в Дмитрове на некоторое время приостановил его же сотрудник. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ, которая нарушила работу промышленных объектов (ч. 2 ст. 280 УК РФ), сообщает 24 мая Следственный комитет Московской области.

    Из материалов дела следует, что с января по февраль этого года подозреваемый якобы нанес антироссийские надписи на бирки ключей от металлического шкафа, в котором сотрудники хранили личные вещи. В результате, говорится в сообщении СК, «действия привели к временной остановке работы предприятия», а заводу был причинен материальный ущерб.

    На допросе мужчина дал признательные показания. Суд отправил его под домашний арест.

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