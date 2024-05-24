Сама легла на пол? Суд не увидел нарушений в действиях членов УИК и ТИК, которых проверяют по статье о побоях

Калининский районный суд Петербурга 23 мая изучил видео событий на УИК № 427 в последнюю ночь президентских выборов, но в итоге судья не стал его приобщать и отказал в иске. Истица утверждает, что ее ударили и волокли, ответчики — что она сама легла на пол.

«На видео от Горизбиркома совершенно чётко видно, как появляются два неустановленных лица, похожих на членов ТИК № 38 Краснову и Тверского. Мужчина грубо хватает Олесю за руку, происходит потасовка, после которой она падает на пол и её тащат к выходу. Её удалили с участка за несколько секунд. Кто-то из членов комиссии аплодирует», — рассказал 24 мая «Фонтанке» адвокат Васильченко Андрей Чертков, в присутствии которого накануне видео обозрели в суде.



Представители ТИК и УИК, по словам защитника, трактовали увиденное иначе: по их мнению, очевидно, что Васильченко легла на пол сама, а потом покинула помещение для голосования. До этого она участвовала в подсчёте голосов — а значит, её исковые требования о признании нарушении прав члена комиссии якобы необоснованны.



Кроме видео из Горизбиркома, в суде изучили видео с наружных камер наблюдения, которые предоставил лицей, в чьём здании находился УИК № 427. На кадрах видно, что сначала сотрудник полиции встречает двух неустановленных лиц, похожих на членов ТИК, они вместе заходят в лицей, и примерно через минуту оттуда выскакивает без верхней одежды Васильченко. Спустя некоторое время охрана выносит ей её вещи. По мнению представителей истца, это доказывает, что Васильченко выдворили из помещения для голосования без решения суда (а члена комиссии можно удалить с участка только через суд). Однако ответчики указали на то, что Васильченко на видео бежит — а значит, с ней всё в порядке, она здорова и двигается самостоятельно.



Были допрошены два свидетеля — со стороны ответчика и со стороны истца. Истец пригласила своего молодого человека, который приехал к ней спустя несколько минут после того, как она оказалась на улице. Примерно в то же время к Васильченко приехала скорая и медики освидетельствовали травмы, после этого девушка обратилась в полицию с заявлением о побоях.

«Свидетель рассказал о том, в каком состоянии видел Васильченко, оно было шоковым. А также описал её мотивацию участвовать в выборах в качестве члена комиссии: она была намерена отстаивать избирательные права граждан, честные выборы. Он связывает происходившее с её активной позицией», — пояснил адвокат Чертков.



Представители ТИК и УИК пригласили на допрос ответственное лицо от администрации Калининского района Ирину Грибову. Она как сотрудник юридического управления должна была следить за происходящим на избирательном участке. В суде женщина рассказала, что Васильченко сама выбежала из здания лицея, где находился УИК, и что-то громко, нечленораздельно кричала.



Судебный процесс по иску Олеси Васильченко против УИК № 427 и ТИК № 38 длился с 11 апреля. В качестве заинтересованных лиц были привлечены Горизбирком и ЦИК России. Девушка потребовала признать нарушение её прав как члена комиссии, а ответчики доказывали, что избирательное законодательство полностью соблюдено.



Поначалу Горизбирком предоставил лишь короткие фрагменты видео и фотографии из помещения для голосования, где произошел инцидент: на них было видно только то, что Васильченко присутствовала во время подсчета голосов. Однако суд обязал предоставить более полное видео временного промежутка, когда истец покинула здание. Но, по словам адвоката, это запрошенное видео суд в итоге просто не стал приобщать к материалам дела.

В процессе Васильченко также предоставили копию итогового протокола с УИК № 427: выяснилось, что там рядом с ее фамилией стоит пометка «Отказалась от подписи». Отказаться от подписи она могла, только если бы присутствовала на участке в момент подведения итогов, но фактически её там уже не было.



В течение всего судебного процесса представитель УИК и ТИК, начальник юридического управления Горизбиркома Олеся Залевская указывала на то, что во время выборов официально не зарегистрировано никаких жалоб от Васильченко, а на некоторых видео с участка она выглядела даже «счастливой». Председатель ТИК № 38 подчеркивал, что против самой Васильченко якобы было подано «с десяток» жалоб и заявлений. Впрочем, никто не обращался в суд с требованием отстранить её от работы.

«Вы не подали никакого особого мнения, не оспорили действия или бездействие комиссии через суд. Вы не проявили законность, вы проявили халатность и безразличие к нарушениям, если они были. Либо никаких нарушений не было», — декларировала в суде Залевская.



Поздно вечером 23 мая, после заседания продолжительностью почти в шесть часов, судья Калининского районного суда Герман Лукашев отклонил исковые требования Васильченко. Она намерена оспорить это решение в вышестоящей инстанции. В МВД продолжается административное расследование в рамках ст. 6.1.1 КоАП («Побои»).

