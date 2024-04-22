«Счастливая». В суде изучили фото и видео с УИК, член которой пожаловалась на побои во время подсчета голосов

В петербургском суде изучили два видео с УИК №427, снятые камерами наблюдения в ночь подсчета голосов на выборах президента России. Член комиссии Олеся Васильченко утверждает, что именно тогда ее силой вытолкал из здания неизвестный мужчина и в процессе этого избил. 22 апреля комиссия продемонстрировала фото и видео, где видно, что девушка работает членом УИК в эту ночь и «счастлива».

Калининский районный суд начал рассмотрение иска Олеси Васильченко против УИК №427 и ТИК №38 11 апреля. Среди заинтересованных лиц – Горизбирком и Центральная избирательная комиссия России. Ссылаясь на главу 24 Кодекса административного судопроизводства, Васильченко просит признать незаконность ее отстранения от работы как члена УИК в ночь с 17 на 18 марта. В этом иске ее поддерживает районная прокуратура. Вместе с тем полиция проводит проверку происходившего в ту ночь в здании лицея №150, где находился УИК №427, — по заявлению Васильченко о побоях (ст. 116 УК РФ).

«УИК нарушила мои права в том, что не остановила противоправные действия в отношении меня. Неизвестный мужчина, предположительно из ТИК, хватал меня, тащил по полу, физически устранил из помещения. Председатель УИК никак не среагировала, хотя должна была приостановить подсчет и обратиться в полицию. УИК не организовала порядок, не обеспечила мое участие, не выдала мне копию протокола», — рассказала Васильченко в суде.

Представители же избирательных комиссий разного уровня доказывали, что права девушки были соблюдены, используя формальный до абсурда подход. Они продемонстрировали суду фото и видео, где Олеся Васильченко находится на участке — это, по их мнению, подтверждает, что никто ей работать в УИК не мешал.



«Я вижу, что вы работаете, имеете доступ к бюллетеням, общаетесь с другими членами УИК, проявляете интерес — счастливая. Находитесь рядом со столом, всё происходит перед вашими глазами, никто не мешает вам», — прокомментировала видео представитель УИК №427.

Представитель Горизбиркома захлопнул ноутбук с видео и сказал «всё», когда время на видео показывало около 2:45 ночи. Васильченко потребовала продолжить просмотр, ведь дальше — «самое интересное», настаивала она. Ранее ее адвокат и она сама предлагали запросить видео с участка с 2:00 до 3:30 ночи 18 марта, инцидент начался после 2:45. Это ходатайство не было разрешено.



Судья Герман Лукашев постановил смотреть видео дальше, и участники исследовали еще несколько секунд: в помещение УИК вошли мужчина и женщина, Васильченко подошла к ним и заговорила. Продолжения видео у представителей избирательной комиссии не оказалось.



Женщина на видео похожа на члена ТИК №38 Евгению Краснову, и Васильченко подчеркнула, что это, вероятнее всего, она. Распознать мужчину оказалось трудней.

«Я не вижу, кто это, качество видео не позволяет», — сказал в суде председатель ТИК №38 Сергей Пономарёв.



Именно этот неизвестный мужчина, который был вместе с Красновой, выдворил Васильченко с участка — утверждает она. В связи с этим девушка предложила допросить в суде Евгению Краснову и узнать: кто же с ней был.



Представители УИК и Горизбиркома возражали, настаивая, что они не являются правоохранительными органами, чтобы устанавливать виновность кого-то в побоях. Представитель районной прокуратуры возражать не стал, но предложил вместе с тем запросить материалы проверки из полиции: возможно, МВД уже известны детали происходившего.

