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    Самый жесткий УИК. В Калининском районе с одного участка пожаловались на избиение, клевету и провокации

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    17 комментариев
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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    Член УИК № 427 Олеся Васильченко в ночь с 17 на 18 марта пожаловалась на избиение в полицию и зафиксировала побои. Это самая яркая, но лишь одна из пяти серий конфликта.


    По данным «Фонтанки», трехдневная эпопея с кульминацией развивалась на участке по адресу: Светлановский пр., д. 38, к. 2. Еще во время его закрытия 16 марта между членами комиссии возник спор.

    «Бюллетени были упакованы в сейф-пакет, зампредседателя попросил всех уйти домой. Но ещё не были запечатаны сейфы, и я обратила на это внимание. Сейф всё-таки запечатали, после этого все направились к выходу. Но когда я вышла из помещения, председатель, её заместитель и секретарь захлопнули дверь изнутри и остались там с сейфом одни. Я стучалась, требовала открыть, через пять минут дверь открылась, и меня попытались выпроводить силой, но им это не удалось», — рассказала Васильченко «Фонтанке».

    По её словам, она настояла на том, чтобы помещение с сейфом было закрыто и опечатано при ней.

    Снимать происходящее на фото и видео, по современному законодательству, член избирательной комиссии в большинстве случаев не может, поэтому ситуация задокументирована недостаточно. Однако Васильченко немедленно написала заявление в полицию, указывая на возможный факт нарушения закона о выборах.

    Атмосфера накалялась, и 17 марта, в последний день голосования, члены комиссии уже обсуждали возможное отстранение девушки от работы через суд, но до этого так и не дошло. По ее словам, на нее пытались оказывать психологическое давление, не хотели принимать у неё заявления и особые мнения. На участок приехали журналисты, которые хорошо знают Васильченко по адвокатской работе, — в частности, корреспондентка RusNews Элина Козич. У неё была официальная аккредитация ЦИК, но, несмотря на это, долго пробыть на участке ей не удалось.

    «Поначалу всё было нормально. Меня внесли в реестр присутствующих лиц, я подала уведомление о проведении фото- и видеосъемки. У меня его приняли, разрешили снимать, и я не нарушала никаких правил. Проблемы начались, когда в кадр попал конфликт между Олесей и другими членами комиссии: у неё отказывались принять заявление о выдаче ей копии итогового протокола», — рассказала «Фонтанке» Козич.

    С её слов, одна из наблюдателей (сотрудница школы) попросила Олесю Васильченко не снимать, а после и начала загораживать спиной обзор для съемки. В какой-то момент наблюдатель и вовсе схватила Козич за руку, в которой был телефон.

    Автор: RusNews / YouTube

    После этого председатель потребовала от журналистки новый пакет документов, якобы необходимый для работы на территории участка. Козич уже предъявляла аккредитацию и паспорт, поэтому увидела в этом просто попытку выдворить её из помещения для голосования. В конце концов ей действительно пришлось уйти. Козич написала заявление в полицию с просьбой завести дела по статьям 141 УК РФ («Воспрепятствование деятельности журналиста») и 5.6. КоАП («Нарушение прав участника избирательного процесса»).

    После окончательного закрытия участка для избирателей, по словам Олеси Васильченко, до ночи бюллетени не считали, а занимались какими-то телефонными перезвонами. «Я фиксировала происходящее, но меня загораживали. Основная претензия, которую я озвучивала, — почему до сих пор не объявлено количество проголосовавших», — вспоминает девушка.

    В итоге в увеличенную форму протокола вписали цифры, а Васильченко попросила объяснить, откуда они взялись. Ей ничего объяснять не стали, начался подсчёт бюллетеней.

    На одном из этапов, по словам Васильченко, председатель отошла в туалет, а вернулась с двумя новыми людьми — неизвестными мужчиной и женщиной. Женщина быстро показала удостоверение ТИК.

    Мужчина, с сединой в волосах, лет 55, попросил Васильченко пройти с ним. Она рассказывает, что отказалась и в итоге он схватил её и потащил к выходу силой, в процессе повалил её на пол.

    «Меня ударяли то об дверь, то об пол. Я выбежала в коридор, он меня бил в коридоре. Я звала на помощь, но никто в школе не помог мне. Я выбежала на улицу в чём была, в здании остались моя верхняя одежда и сумка», — рассказывает Васильченко. Девушка вызвала себе скорую и полицию, на место подъехал и её молодой человек. Спустя время охранница школы вынесла Васильченко на улицу её вещи.

    По данным «Фонтанки», примерно такой уровень насилия и изложен в ее обращении в полицию. Она просит провести проверку на наличие признаков ст. 116 УК РФ («Побои») и ст. 141 УК РФ («Воспрепятствование деятельности члена избирательной комиссии»). Медики зафиксировали у девушки ушибы, она до сих пор находится в шоковом состоянии. В обращении в полицию Васильченко попросила установить личности тех, кто выдворил её с территории участка, и привлечь их к уголовной ответственности.

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    «Я была готова ко всему: что на меня будут составлять акты, вызовут полицию, отстранят от работы через суд. Но не к тому, что во время подсчёта голосов ворвётся человек и начнёт просто избивать», — говорит Васильченко.

    Обращения Козич и Васильченко оказались лишь тремя из пяти, которые получила полиция с этого уникального участка. Зампредседателя комиссии, в свою очередь, пожаловался на то, что Васильченко порочит его честь и достоинство, обвиняя в срыве избирательного процесса. А еще один наблюдатель, член Общественной палаты, сообщила, что была все три дня на участке, и Козич с Васильченко якобы «провоцировали избирательную комиссию и вели себя неадекватно», из-за чего у заявителя случился гипертонический криз. Итого пять случаев обращений к правоохранителям за три дня.

    В городской избирательной комиссии не в курсе этого триллера. «По последним данным, официальных обращений по данному инциденту в адрес Горизбиркома Санкт-Петербурга не поступало», — сообщили «Фонтанке» там.

    Председатель ГИК Максим Мейксин 18 марта рассказал, что существенных нарушений на выборах не было зафиксировано: «Все вопросы и замечания мы активно проверяли, мониторили СМИ. Мы столкнулись с тем, что было большое количество недостоверной информации. Всё, что имело смысл проверять, мы проверяли. Хорошо сработала система защиты от фейков. Ни одного видео фейка внутри не было вброшено».

    Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 17

    Гость18 Мар 2024 в 16:08
    Да все же в курсе, когда происходит вброс непогашенных бюллетеней, которые находятся у председателя каждой УИК. Это с 90-ых годов практикуется, когда члены УИК и наблюдатели опечатывают урну и идут ужинать, перед подсчетом голосов. Если среди них есть оппозиция, то она всё равно ходит в туалет и моргает)
    +2−1
    Slava_Rossii218 Мар 2024 в 15:59
    Позорище какое. Почему председатель комиссии ещё не задержана и не допрошена?
    +3−1
    Rumpelstilzchen18 Мар 2024 в 15:55
    Какой свеженазначенный неадекватный мелкий царёк из подворотни, такие и "выборы".
    +4−2
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