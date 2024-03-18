Самый жесткий УИК. В Калининском районе с одного участка пожаловались на избиение, клевету и провокации

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Член УИК № 427 Олеся Васильченко в ночь с 17 на 18 марта пожаловалась на избиение в полицию и зафиксировала побои. Это самая яркая, но лишь одна из пяти серий конфликта.



По данным «Фонтанки», трехдневная эпопея с кульминацией развивалась на участке по адресу: Светлановский пр., д. 38, к. 2. Еще во время его закрытия 16 марта между членами комиссии возник спор.



«Бюллетени были упакованы в сейф-пакет, зампредседателя попросил всех уйти домой. Но ещё не были запечатаны сейфы, и я обратила на это внимание. Сейф всё-таки запечатали, после этого все направились к выходу. Но когда я вышла из помещения, председатель, её заместитель и секретарь захлопнули дверь изнутри и остались там с сейфом одни. Я стучалась, требовала открыть, через пять минут дверь открылась, и меня попытались выпроводить силой, но им это не удалось», — рассказала Васильченко «Фонтанке».



По её словам, она настояла на том, чтобы помещение с сейфом было закрыто и опечатано при ней.



Снимать происходящее на фото и видео, по современному законодательству, член избирательной комиссии в большинстве случаев не может, поэтому ситуация задокументирована недостаточно. Однако Васильченко немедленно написала заявление в полицию, указывая на возможный факт нарушения закона о выборах.



Атмосфера накалялась, и 17 марта, в последний день голосования, члены комиссии уже обсуждали возможное отстранение девушки от работы через суд, но до этого так и не дошло. По ее словам, на нее пытались оказывать психологическое давление, не хотели принимать у неё заявления и особые мнения. На участок приехали журналисты, которые хорошо знают Васильченко по адвокатской работе, — в частности, корреспондентка RusNews Элина Козич. У неё была официальная аккредитация ЦИК, но, несмотря на это, долго пробыть на участке ей не удалось.



«Поначалу всё было нормально. Меня внесли в реестр присутствующих лиц, я подала уведомление о проведении фото- и видеосъемки. У меня его приняли, разрешили снимать, и я не нарушала никаких правил. Проблемы начались, когда в кадр попал конфликт между Олесей и другими членами комиссии: у неё отказывались принять заявление о выдаче ей копии итогового протокола», — рассказала «Фонтанке» Козич.

С её слов, одна из наблюдателей (сотрудница школы) попросила Олесю Васильченко не снимать, а после и начала загораживать спиной обзор для съемки. В какой-то момент наблюдатель и вовсе схватила Козич за руку, в которой был телефон.



Автор: RusNews / YouTube

После этого председатель потребовала от журналистки новый пакет документов, якобы необходимый для работы на территории участка. Козич уже предъявляла аккредитацию и паспорт, поэтому увидела в этом просто попытку выдворить её из помещения для голосования. В конце концов ей действительно пришлось уйти. Козич написала заявление в полицию с просьбой завести дела по статьям 141 УК РФ («Воспрепятствование деятельности журналиста») и 5.6. КоАП («Нарушение прав участника избирательного процесса»).



После окончательного закрытия участка для избирателей, по словам Олеси Васильченко, до ночи бюллетени не считали, а занимались какими-то телефонными перезвонами. «Я фиксировала происходящее, но меня загораживали. Основная претензия, которую я озвучивала, — почему до сих пор не объявлено количество проголосовавших», — вспоминает девушка.

В итоге в увеличенную форму протокола вписали цифры, а Васильченко попросила объяснить, откуда они взялись. Ей ничего объяснять не стали, начался подсчёт бюллетеней.



На одном из этапов, по словам Васильченко, председатель отошла в туалет, а вернулась с двумя новыми людьми — неизвестными мужчиной и женщиной. Женщина быстро показала удостоверение ТИК.

Мужчина, с сединой в волосах, лет 55, попросил Васильченко пройти с ним. Она рассказывает, что отказалась и в итоге он схватил её и потащил к выходу силой, в процессе повалил её на пол.



«Меня ударяли то об дверь, то об пол. Я выбежала в коридор, он меня бил в коридоре. Я звала на помощь, но никто в школе не помог мне. Я выбежала на улицу в чём была, в здании остались моя верхняя одежда и сумка», — рассказывает Васильченко. Девушка вызвала себе скорую и полицию, на место подъехал и её молодой человек. Спустя время охранница школы вынесла Васильченко на улицу её вещи.

По данным «Фонтанки», примерно такой уровень насилия и изложен в ее обращении в полицию. Она просит провести проверку на наличие признаков ст. 116 УК РФ («Побои») и ст. 141 УК РФ («Воспрепятствование деятельности члена избирательной комиссии»). Медики зафиксировали у девушки ушибы, она до сих пор находится в шоковом состоянии. В обращении в полицию Васильченко попросила установить личности тех, кто выдворил её с территории участка, и привлечь их к уголовной ответственности.



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«Я была готова ко всему: что на меня будут составлять акты, вызовут полицию, отстранят от работы через суд. Но не к тому, что во время подсчёта голосов ворвётся человек и начнёт просто избивать», — говорит Васильченко.



Обращения Козич и Васильченко оказались лишь тремя из пяти, которые получила полиция с этого уникального участка. Зампредседателя комиссии, в свою очередь, пожаловался на то, что Васильченко порочит его честь и достоинство, обвиняя в срыве избирательного процесса. А еще один наблюдатель, член Общественной палаты, сообщила, что была все три дня на участке, и Козич с Васильченко якобы «провоцировали избирательную комиссию и вели себя неадекватно», из-за чего у заявителя случился гипертонический криз. Итого пять случаев обращений к правоохранителям за три дня.



В городской избирательной комиссии не в курсе этого триллера. «По последним данным, официальных обращений по данному инциденту в адрес Горизбиркома Санкт-Петербурга не поступало», — сообщили «Фонтанке» там.



Председатель ГИК Максим Мейксин 18 марта рассказал, что существенных нарушений на выборах не было зафиксировано: «Все вопросы и замечания мы активно проверяли, мониторили СМИ. Мы столкнулись с тем, что было большое количество недостоверной информации. Всё, что имело смысл проверять, мы проверяли. Хорошо сработала система защиты от фейков. Ни одного видео фейка внутри не было вброшено».



Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»