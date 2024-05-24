Что ему мешало? Защита водителя «Довлатова» говорит про технику и спутника, ГЭТ не согласен

Фото: Роман Киташов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Водитель ретротрамвая, который въехал в толпу на Наличной улице, все еще в статусе свидетеля, но его адвокат уже выложил козыри защиты: вагоны неисправны, а экстренно затормозить помешал сопровождающий. Предприятие не согласно по каждому пункту.

Трагедия на углу Наличной и улицы Одоевского произошла 12 апреля. Двухсекционный трамвай, который проходил обкатку без пассажиров, въехал в толпу за остановкой на пешеходном переходе. Пострадали три человека, одна женщина через несколько дней скончалась в больнице. 45-летний водитель на первом же опросе рассказал, что ехал со скоростью более 50 км в час, а тормоза дважды не сработали — в том числе в экстренном режиме.



Адвокат Иван Лялицкий, представляющий водителя, не стал говорить с корреспондентом издания, но донес позицию защиты в интервью Mash, оно вышло накануне. Это смонтированное видео, и, возможно, где-то в речи Лялицкого недостает контекста, но вопросы возникают сразу. «Фонтанка» задала их правовому управлению «Горэлектротранса».



Про «Довлатовых»

«С октября 23-го года начали данные трамваи поступать в парки города Санкт-Петербурга для их непосредственной эксплуатации. На линию, как было установлено, они до настоящего времени не вышли, поскольку проходят, как вы правильно заметили, так называемую обкатку», — говорит Лялицкий на первых секундах. «Фонтанка» подробно рассказывала, как заключали контракт на ретротрамваи «Довлатов» и «Достоевский», как ждали первый вагон в серии и как он приехал к Инженерному замку 18 октября 2023 года на презентацию. Это был трехсекционный «Достоевский», из презентации сделали событие, а в кабину посадили потомка великого писателя. В ноябре в Петербург доставили и первый двухсекционный вагон «Довлатов». С тех пор обе модели можно было видеть на линии на Васильевском острове и на Петроградской стороне.



Попавший в ДТП вагон «71–421Р» — это двухсекционная модель с публичным названием «Довлатов» («71–431Р» — это трехсекционный «Достоевский»). Оба производятся в ретродизайне, но с полностью современным оборудованием, изготовитель — «Уралтрансмаш». ГЭТ заключил лизинговый контракт на 54 вагона ( 12 «Довлатовых » и 42 «Достоевских »), их поставляет «Сбербанк лизинг», впоследствии подписали еще один договор уже напрямую с производителем — на 2 2 «Довлатовых ». Если брать именно лизинговый контракт со всеми его переплатами за многолетнюю рассрочку, то в нем стоимость одного «Довлатова» около 210 млн , а «Достоевского» — более 240 млн . В прямом договоре с «Уралтрансмашем» товарная цена двухсекционного «Довлатова» — порядка 1 40 млн . Сроки поставки уже вышли, ГЭТ выставляет претензии лизингодателю, но все упирается в загрузку производителя оборонзаказом. В связи с этим, как писала «Фонтанка», завод ищет возможность для кооперации и переноса сборки на другие площадки, в частности на петербургский «Вагонмаш».



В правовом управлении ГЭТ 24 мая уточнили эту ретроспективу. По его данным, первый трамвай именно модели «Довлатов» поступил на предприятие 8 декабря 2023 года, 21-го числа его приняли для линейной работы с пассажирами. «Достоевский», как уже было сказано, прошел эти стадии раньше — 26 сентября и 10 октября. Всего на данный момент в парках 8 «Довлатовых» , из которых 7 — в эксплуатации. «Достоевских» к 8 мая привезли 12 (в эксплуатации 10). «За период с даты технической приемки указанных выше подвижных составов и ввода их на линейную работу с пассажирами до даты ДТП — 12 апреля 2024 года — суммарный пробег составил более 70 тысяч км , — говорят в ГЭТ. — ДТП по причинам выхода из строя указанного подвижного состава, до 12.04.2024 г. , отсутствовали».



Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

Иван Лялицкий говорит, что пообщался с четырьмя людьми (включая самого водителя), о чем составлены акты адвокатского опроса. «Зафиксировано и засвидетельствовано, что трамваи «Довлатов» и «Достоевский» имеют ряд существенных проблем и недостатков, — продолжает он. — Можно выделить периодическое несистемное отключение электродинамического торможения, отказ двигателя, автоматическое открывание дверей салона, отсутствие регулировки фар».



В ГЭТ настаивают: при выявлении таких неисправностей вагон сразу снимается с линии. На конкретный вопрос — так выявлялись они или нет — в правовом управлении отвечают: «За время эксплуатации трамвайных вагонов моделей «Довлатов» и «Достоевский» в ОСП СПб ГУП «Горэлектротранс» «Трамвайный парк № 3» непосредственно от водительского состава в адрес администрации парка служебных и докладных записок, в которых бы указывалось на наличие подобного рода технических неисправностей, не поступало».



Про тормоза

Вагон, сбивший людей на Наличной, находился на обкатке и ехал без пассажиров. Лялицкий заявляет: «Данный трамвай успел проехать всего лишь менее одного часа пути». Неясно, о каком периоде он говорит, но ГЭТ с самого начала заявлял, что буквально перед обкаткой вагон отработал смену с пассажирами — и без замечаний. Это и сейчас подтверждают на предприятии: «Трамвайный вагон с бортовым номером 3804 модели «Довлатов» поступил в СПб ГУП «Горэлектротранс» 25 марта 2024 года и 29 марта был технически принят для линейной работы с пассажирами. До даты ДТП — 12.04.2024 — данный трамвайный вагон эксплуатировался на линии с пассажирами 11.04.2024 (2 смены) и 12.04.2024 (1 смена отработана полностью)».



Водитель при первичном опросе заявил, что не сработала тормозная система. Иван Лялицкий добавляет: «После осмотра места происшествия именно дорожно-транспортного и осмотра самого трамвая следователями Главного следственного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлено, что, действительно, тормозная система была неисправна».







«Фонтанка» писала, что осмотр действительно показал несрабатывание тормозного башмака в экстренной позиции контроллера (именно так сперва пытался остановиться водитель). ГЭТ подтверждает эти результаты точечной ночной обкатки вагона после ДТП. «Выявлено, что на позиции «Т7» контроллера управления водителя отсутствует электромагнитное торможение (торможение рельсовым тормозом), на остальных позициях торможение присутствует; иные системы управления трамвайным вагоном, включая тормозную, исправны». Говорить о результатах полноценной экспертизы, которая назначена в рамках уголовного дела, там не готовы, так как она не завершена.



Про водителя

Оговорка про иные исправные системы торможения не случайна, их в трамвае хватает и помимо ЭДТ. Иван Лялицкий знает об этом и говорит в интервью: «Есть несколько видов и вариантов и возможностей для применения экстренного и аварийного торможения, однако необходимо отметить и обратить внимание на саму видеозапись из кабины, на которой отчетливо видно, что водитель трамвая в момент происшествия находился в кабине не один. Доступ к этой кнопке был ему перекрыт так называемым водителем-инструктором, представителем завода».



«Фонтанка.ру»



На видео из кабины, которое опубликовала «Фонтанка», видно, что справа от водителя действительно находится сотрудник «Уралтрансмаша». Трамвай вывели на обкатку, чтобы проверить на наличие боковой качки, ее должен был подтвердить или опровергнуть человек от производителя. Рядом с этим сопровождающим — дополнительный пульт управления, там и правда есть кнопки «звонок» и «экстренный тормоз». Но это именно пульт водителя-наставника. Если говорить о системах торможения, к которым есть доступ у штатного водителя, то их несколько. ГЭТ видит необходимый порядок действий так: отпустить педаль безопасности, находящуюся под левой ногой; нажать на кнопку «экстренный тормоз», расположенную на правом пульте управления; нажать на кнопку «рельсовый тормоз», расположенную на дополнительном пульте управления под правым локтем водителя;

нажать на кнопку «аварийное отключение», расположенную на левом пульте управления, полностью отключив вагон.



«Горэлектротранс» не фокусируется на скорости, которую трамвай развил перед торможением (на видео заметен индикатор в 62 км/ч) , но шагов этих сделано не было. «Для остановки трамвайного вагона представитель завода помех водителю трамвая не создавал», — говорят в правовом управлении предприятия.





В конце интервью Иван Лялицкий делает вывод: «Фактически они должны находиться либо в ремонтном цеху, либо в парке, а никак не проходить обкатку где-то в городе, тем более в часы пик».



Это один из самых распространенных комментариев под материалами о трагедии на Наличной: если вы привезли новый подвижной состав — нечего его испытывать на людях. В ГЭТ лишь скупо отмечают: «Обкатка трамвайного вагона на предмет опровержения или подтверждения на нем боковой качки на улично-дорожной сети города по действующим трассам трамвайных маршрутов, в том числе и в так называемые часы пик, действующим нормативно-правовым регулированием не запрещена».



Напомним, сейчас предприятие своими силами организовывает полигон для обкатки на своей площадке на Шаврова. Но это точно не для случаев с качкой вагона. Речь идет о том, чтобы обучать систему активной помощи водителю, которая установлена на все новые трамваи и должна реагировать на раздражители в ходе выполнения маршрута: подавать сигнал и оттормаживаться в случае превышения скорости, запрещающего сигнала светофора, приближения к остановке и — появления посторонних предметов или людей на рельсах. «Фонтанка» рассказывала, что руководство ГЭТ разрешило водителям отключать «светофорный» канал системы из-за несовершенства распознавания, но настоятельно рекомендовало оставлять включенным канал, который видит пешеходов на путях. По данным издания, после событий на Наличной эту рекомендацию еще ужесточили. На роковом вагоне № 3804 эта когнитивная система в момент ДТП была отключена, заявили в ГЭТ и в компании-разработчике.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»