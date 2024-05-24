    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, ю-з

    771мм

    27%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.25eur97.88

    Мантуров: в РФ формируется новая госпрограмма вооружений

    1627
    4 комментария

    В России формируется новая государственная программа вооружений, идет активное взаимодействие с Минобороны, Минпромторгом. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости 24 мая.

    По его словам, новая госпрограмма вооружений разрабатывается на период с 2025 по 2034 год, в настоящее время формируются ее основные параметры и облик. Действующая программа завершится к 2025 году.

    «Идет активная работа, взаимодействие внутри Министерства обороны и с Министерством промышленности и торговли, с военно-промышленной комиссией», — добавил Мантуров.

    Ранее «Фонтанка» писала о проведении учений по применению нестратегического ядерного оружия. Кадрами действий военнослужащих в рамках первого этапа программы поделились в Минобороны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Денис Мантуров
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close