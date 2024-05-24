Мантуров: в РФ формируется новая госпрограмма вооружений

В России формируется новая государственная программа вооружений, идет активное взаимодействие с Минобороны, Минпромторгом. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости 24 мая.



По его словам, новая госпрограмма вооружений разрабатывается на период с 2025 по 2034 год, в настоящее время формируются ее основные параметры и облик. Действующая программа завершится к 2025 году.

«Идет активная работа, взаимодействие внутри Министерства обороны и с Министерством промышленности и торговли, с военно-промышленной комиссией», — добавил Мантуров.