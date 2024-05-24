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    Камера сняла, как грузовик летел по Пискаревскому, разбрасывая блоки и толкая машины

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    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Массовая авария, которая на несколько часов затруднила движение в Калининском районе Петербурга 24 мая, попала в объектив камеры видеонаблюдения. Запись опубликовала пресс-служба петербургского главка.

    ДТП случилось в десятом часу утра пятницы на пересечении Пискаревского проспекта и Брюсовской улицы. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, у фургона, груженого каменными блоками, на ходу отказали тормоза. В попытке избежать столкновения с попутной легковушкой водитель грузовика решил протиснуться между ней и поребриком, но не справился с управлением, налетел на бордюрный камень и столкнулся с легковым автомобилем под управлением 37-летней женщины.

    От удара о поребрик у грузовика открылись борта, и блоки из кузова полетели на дорогу. На записи видно, как они сыпятся на проезжую часть позади автомобиля, тормозившего в потоке в соседнем ряду. А грузовик врезается в легковую и сталкивает ее с еще одной машиной.

    В результате ДТП пострадала женщина-водитель попавшего под удар грузовика автомобиля. Она получила травмы средней тяжести. По факту произошедшего ведется проверка.

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