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    Отказ тормозов у грузовика завершился массовым ДТП и трехчасовой пробкой на Пискаревском

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    Плотную пробку посреди дня в Калининском районе Петербурга собрала массовая авария с участием такси и небольшого грузовика. Затор сохраняется уже несколько часов. Есть пострадавшая.

    читатель «Фонтанки»

    На Пискаревском проспекте, неподалеку от железнодорожной станции Пискаревка, столкнулись пять или шесть машин, включая легковое такси и грузопассажирский фургон, сообщают «Фонтанке» читатели. Судя по фото, такси буквально въехало последнему сзади под кузов, а фургон ударил легковую машину перед ним. «По проезжей части рассыпана тротуарная плитка, движение затруднено», — пишет Станислав.

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    Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 9:44 в полицию Калининского района поступила информация о ДТП на пересечении Пискаревского проспекта и Брюсовской улицы. На месте выяснилось, что у грузового автомобиля, везшего каменные блоки, во время движения отказали тормоза. Водитель не справился с управлением и столкнулся с легковой машиной под управлением 37-летней женщины. Автомобилистку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

    По уточненным данным, водитель грузовика пытался избежать столкновения, объехав легковую слева, но зацепил бордюрный камень. В результате у машины открылся борт и на дорогу стали высыпаться каменные блоки, а водитель не справился с управлением и наехал на ехавшую перед ним легковушку. (Новость дополнена в 12:51.) Сейчас на месте устраняют последствия аварии. Полиция ведет проверку по факту произошедшего.

    По данным «Яндекс.Пробок», на Пискаревском проспекте до сих пор сохраняется почти 2-километровый затор в сторону центра. На подъезде к нему стоят также улица Руставели и проспект Непокоренных.

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