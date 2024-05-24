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    Министр обороны РФ Белоусов заявил, что России и Белоруссии нужно «тесное взаимодействие»

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    Министр обороны РФ Андрей Белоусов, приехавший в Минск на переговоры с главой Минобороны Белоруссии Виктором Хрениным, заявил, что сейчас странам как никогда нужно «тесное взаимодействие». Об этом 24 мая сообщает ТАСС.

    «Чтобы своевременно реагировать на изменения военно-политической обстановки в мире, принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства», — отметил Белоусов. Также во время переговоров министр обороны РФ подчеркнул, что Белоруссия была и остается для России «ближайшим соседом, верным союзником и надежным партнером».

    Президент России Владимир Путин приехал в Минск вечером 23 мая. В аэропорту его встретили с почетным караулом и красной ковровой дорожкой. Сегодня пройдут переговоры Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Будут обсуждаться белорусско-российские отношения, интеграционная повестка и многое другое.

    6 мая верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа, в том числе для отработки вопроса подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Как оказалось, это стало ответом на заявления стран Запада, в том числе со стороны президента Франции. Учения с использованием нестратегического ядерного оружия пройдут в три этапа. На втором присоединятся вооруженные силы Белоруссии.

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