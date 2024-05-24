Министр обороны РФ Белоусов заявил, что России и Белоруссии нужно «тесное взаимодействие»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов, приехавший в Минск на переговоры с главой Минобороны Белоруссии Виктором Хрениным, заявил, что сейчас странам как никогда нужно «тесное взаимодействие». Об этом 24 мая сообщает ТАСС.

«Чтобы своевременно реагировать на изменения военно-политической обстановки в мире, принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства», — отметил Белоусов. Также во время переговоров министр обороны РФ подчеркнул, что Белоруссия была и остается для России «ближайшим соседом, верным союзником и надежным партнером».