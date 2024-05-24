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    «Южное полукольцо» под Петербургом расширят вдвое. Ремонт стартует в начале лета

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожники в начале июня приступят к расширению федеральной трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Тосненском районе Ленобласти. Из двухполосной она станет четырехполосной.

    Первый и второй этапы реконструкции пройдут на отрезке в 6,27 километра с 94-го по 101-й километр трассы, сообщает 24 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Количество полос там увеличат с двух до четырех, а встречные потоки разделят осевым барьерным ограждением. На всем протяжении участка установят освещение. Завершить работы на этом участке планируют в 2027 году.

    В рамках первых двух этапов подрядчик переустроит электрические кабели, ЛЭП, заменит 16 водопропускных труб. Вблизи СНТ «Родничок» установят шумозащиту, построят надземный пешеходный переход и разворотную петлю. Через реку Винокурка возведут четырехполосный мост. Также на участке появятся две площадки для остановки и отдыха водителей.

    Автор: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    «Санкт-Петербургское южное полукольцо», которое также называют «бетонкой», является одной из важнейших федеральных трасс Ленобласти, которая связывает Кировский, Тосненский, Гатчинский и Ломоносовский районы, а также выходит на вылетные автомагистрали из Петербурга. Сейчас это двухполосная дорога с шириной проезжей части в 7 метров и среднесуточным трафиком от 11 до 17 тысяч автомобилей. По оценкам специалистов, к 2034 году трафик вырастет до 20–26 тысяч машин в сутки.

    Реконструировать планируется участок с 64-го по 106-й километр трассы. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Работы разделили на несколько этапов: сначала ремонт пройдет на отрезке с 94-го по 101-й километр, затем с 64-го по 94-й километр и, наконец, со 101-го по 106-й километр. В общей сложности на трассе построят пять транспортных развязок, десять путепроводов, в том числе через железную дорогу, два моста и пять зверопереходов.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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