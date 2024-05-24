Папа Римский причислит 15-летнего подростка к лику святых. Какие чудеса приписывают умершему от лейкемии

Папа Римский намерен причислить к лику святых 15-летнего итальянского подростка Карло Акутиса, который умер в 2006 году от лейкемии. Об этом 24 мая пишет агентство The Guardian ссылкой на сообщение пресс-службы Ватикана.
Акутис родился в Лондоне, но вырос в Милане, где вел сайт своего церковного прихода, а позже — академии в Ватикане. В 2020 году покойный был причислен к лику блаженных после того, как тот совершил первое «чудо» — исцелил бразильского ребенка от врожденного заболевания, поражающего поджелудочную железу после контакта одной из футболок Акутиса. Канонизация предполагает, что церковь признает за человеком сотворение двух чудес.
Вторым «чудом» считается, женщина из Коста-Рики якобы чудесным образом выздоровела после велосипедной аварии во Флоренции в 2022 году. 21-летняя девушка перенесла экстренную трепанацию черепа, чтобы уменьшить давление на мозг. Шесть дней спустя ее мать пошла молиться за выздоровление дочери к могиле Акутиса в умбрийском городе Ассизи. В тот же день пострадавшая начала дышать без ИВЛ и смогла снова говорить. Через 10 дней ее перевели из реанимации.
Когда Карло Акутис будет канонизирован, неизвестно.