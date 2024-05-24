Папа Римский причислит 15-летнего подростка к лику святых. Какие чудеса приписывают умершему от лейкемии

Папа Римский намерен причислить к лику святых 15-летнего итальянского подростка Карло Акутиса, который умер в 2006 году от лейкемии. Об этом 24 мая пишет агентство The Guardian ссылкой на сообщение пресс-службы Ватикана.

Акутис родился в Лондоне, но вырос в Милане, где вел сайт своего церковного прихода, а позже — академии в Ватикане. В 2020 году покойный был причислен к лику блаженных после того, как тот совершил первое «чудо» — исцелил бразильского ребенка от врожденного заболевания, поражающего поджелудочную железу после контакта одной из футболок Акутиса. Канонизация предполагает, что церковь признает за человеком сотворение двух чудес.