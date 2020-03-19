В домашнем карантине запретили выходить за продуктами и чтобы выбросить мусор: контролировать будет электроника
Роспотребнадзор рассказал об основных принципах карантина в домашних условиях. Они довольно жесткие.
Как сообщает 19 марта ведомство, коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным и контактным путем. Россиянам, у которых был контакт с больными или тем, кто вернулся из путешествия или был в командировке, необходимо соблюдать карантин у себя дома 14 дней. Можно в одном помещении с друзьями или семьей, с которыми были в путешествии.
Домашний карантин значит, что нельзя выходить из дома все две недели, даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор. Рекомендуется приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно онлайн или с помощью волонтеров.
Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров. При первых симптомах COVID-19 сразу же сообщать в поликлинику.
За всеми, кто находится на карантине, обещают вести медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измерять температуру. На 10-е сутки карантина врачи произведут отбор материала для исследования на вирус — мазок из носа или ротоглотки.
Для того чтобы обитатели карантина не относились к нему халатно, «могут использоваться электронные и технические средства контроля», отмечают в Роспотребнадзоре. При нарушении режима человека будут помещать в инфекционный стационар.
Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также после отрицательного результата лабораторных исследований материала, взятого на 10-й день карантина.
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