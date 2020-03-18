В сообщении уточняется, что у людей, которые не приехали из очагов заболевания и не контактировали с заболевшими и прибывшими из таких очагов, нет прямых показаний к сдаче анализов. А приехавшие из неблагополучных по COVID-2019 стран, обязаны сообщить о себе на горячую линию 112 и избегать посещения поликлиник. Осмотр врача и забор анализов для них будет производиться на дому.



Напомним, что опубликованный 16 марта список поликлиник, которые должны принять анализы на коронавирус COVID-19 у всех желающих, спровоцировал шок и недоумение в городских поликлиниках — не всех предупредили о том, что им надо кого-то принимать.

