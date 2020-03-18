Где сдать тест на коронавирус в Петербурге: опубликован обновленный список учреждений
Оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в Петербурге вечером 18 марта опубликовал обновленный список пунктов, где можно сдать тест на коронавирус в Петербурге.
В сообщении уточняется, что у людей, которые не приехали из очагов заболевания и не контактировали с заболевшими и прибывшими из таких очагов, нет прямых показаний к сдаче анализов. А приехавшие из неблагополучных по COVID-2019 стран, обязаны сообщить о себе на горячую линию 112 и избегать посещения поликлиник. Осмотр врача и забор анализов для них будет производиться на дому.
Напомним, что опубликованный 16 марта список поликлиник, которые должны принять анализы на коронавирус COVID-19 у всех желающих, спровоцировал шок и недоумение в городских поликлиниках — не всех предупредили о том, что им надо кого-то принимать.
Напомним, что 18 марта было объявлено, что в Петербурге уже больше 300 человек госпитализировано с подозрением на коронавирус. Общий счет заболевших — 9 человек. Плюс одна девушка из Ленобласти в Боткина. Двоих из них уже выписали.
Напомним, что губернатор Александр Беглов запретил 18 марта своим постановлением горожанам собираться в количестве более 50 человек. Не хотят видеть в Северной столице и никаких гостей.