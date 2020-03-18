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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 23:51
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Где сдать тест на коронавирус в Петербурге: опубликован обновленный список учреждений

Оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в Петербурге вечером 18 марта опубликовал обновленный список пунктов, где можно сдать тест на коронавирус в Петербурге.

В сообщении уточняется, что у людей, которые не приехали из очагов заболевания и не контактировали с заболевшими и прибывшими из таких очагов, нет прямых показаний к сдаче анализов. А приехавшие из неблагополучных по COVID-2019 стран, обязаны сообщить о себе на горячую линию 112 и избегать посещения поликлиник. Осмотр врача и забор анализов для них будет производиться на дому.

Напомним, что опубликованный 16 марта список поликлиник, которые должны принять анализы на коронавирус COVID-19 у всех желающих, спровоцировал шок и недоумение в городских поликлиниках — не всех предупредили о том, что им надо кого-то принимать.

Напомним, что 18 марта было объявлено, что в Петербурге уже больше 300 человек госпитализировано с подозрением на коронавирус. Общий счет заболевших — 9 человек. Плюс одна девушка из Ленобласти в Боткина. Двоих из них уже выписали.

Напомним, что губернатор Александр Беглов запретил 18 марта своим постановлением горожанам собираться в количестве более 50 человек. Не хотят видеть в Северной столице и никаких гостей.

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Комментарии (4)

Александра Чайкина
В эти поликлинники и в обычной ситуации-то не дозвониться, а чтобы еще и на дом за анализами медработника прислали, так просто не поверю! У нас по телефону "Скорой" способны возмутиться и закричать на человека за то, что он звонит ночью:"Вы что до утра потерпеть не можете?!!"
lenten
По теме: https://doctorpiter.ru/articles/24393/
lenten
Обновлён список поликлиник, не понимающих, что от них хотят.
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