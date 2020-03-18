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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 10:30
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В Петербурге уже больше 300 человек госпитализировано с подозрением на коронавирус

Городской оперативный штаб по Петербургу сообщает о 303 госпитализированных с подозрением на коронавирус.

Как говорится в опубликованном 18 марта сообщении, в клинической инфекционной больнице им. Боткина с коронавирусом находится 7 человек из Санкт-Петербурга и один — из Ленинградской области. Двоих ранее выписали. Новых случаев нет. Состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет.

Также сообщается, что по телефону 112 в течение 17 марта поступило 1517 звонков, связанных с коронавирусом. 1100 обращений направлено в городскую службу скорой медицинской помощи. Остальные обращения справочного характера.

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