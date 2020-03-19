Из-за коронавируса суды Петербурга приостанавливают личный приём граждан и закрывают процессы для зрителей
Пандемия коронавируса внесла коррективы в работу судебной системы Петербурга. Отныне попасть на личный приём невозможно, а на заседания будут пускать только участников процесса. Об этом 19 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Президиум Верховного суда Российской Федерации и президиум Совета судей Российской Федерации постановили приостановить личный приём граждан. Документы можно будет подать в электронном виде через интернет-приёмные или с помощью «Почты России».
Рассматриваться будут только категории дел безотлагательного характера. Например, о мере пресечения (избрании, продлении или отмене), о защите интересов детей или недееспособных лиц. Также рассмотрение возможно в порядке приказного, упрощённого производства. Если технические возможности позволяют, суды могут использовать конференц-связь.
Кроме того, на заседания не смогут попасть лица, не являющиеся участниками судебных процессов. Постановление будет действовать с 19 марта до 10 апреля включительно.
Петербург постепенно переходит на самоизоляцию. Губернатор рекомендует не покидать город и не приезжать. Закрыты музеи, театры, киноцентры. Отменены все спортивные, культурные, зрелищные мероприятия. Актуальные новости можно узнать из онлайн-трансляции «Фонтанки».