Из-за коронавируса суды Петербурга приостанавливают личный приём граждан и закрывают процессы для зрителей

Пандемия коронавируса внесла коррективы в работу судебной системы Петербурга. Отныне попасть на личный приём невозможно, а на заседания будут пускать только участников процесса. Об этом 19 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Президиум Верховного суда Российской Федерации и президиум Совета судей Российской Федерации постановили приостановить личный приём граждан. Документы можно будет подать в электронном виде через интернет-приёмные или с помощью «Почты России».



Рассматриваться будут только категории дел безотлагательного характера. Например, о мере пресечения (избрании, продлении или отмене), о защите интересов детей или недееспособных лиц. Также рассмотрение возможно в порядке приказного, упрощённого производства. Если технические возможности позволяют, суды могут использовать конференц-связь.

