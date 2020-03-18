Успеть до полуночи. Последние автомобилисты стоят в «Брусничном», граница с Финляндией затихает

В Финляндии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса, а въезд для иностранцев Суоми закроет уже в полночь 19 марта, поэтому движение на границе постепенно сходит на нет.

Судя по камерам наружного наблюдения, установленным по ту сторону границы, пункты пропуска пустеют, однако, по данным на 18.40 мск, ещё стоят машины на въезд в Финляндию через МАПП «Нуйямаа» («Брусничное») в сторону Лаппеенранты, номерные знаки не видно, поэтому о гражданстве автомобилистов судить сложно.

«Уважаемые граждане! Пункты пропуска работают в следующем режиме: на выезд из России ТОЛЬКО граждане Евросоюза, на въезд в Россию ТОЛЬКО граждане России. Правила въезда и выезда в Финляндию не распространяются на Россию», — предупреждает МАПП на портале nagranitse.ru.



Дежурный охранного поста МАПП «Брусничное» о ситуации на границе «Фонтанке» рассказать не смог, ответив лишь: «Я вижу столько же, сколько видите вы». Как рассказали «Фонтанке» читатели, один из последних рейсовых автобусов, которые курсируют между Петербургом и Хельсинки, и вовсе вёз лишь одного пассажира. Финны, которые ездят в Светогорск заправляться бензином, в тематической группе шутят: «Ну что, кто будет последним заправившимся?» Другие докладывают, что у водителей авто с финскими номерами якобы спрашивают: «Ты здоров?» — и только после утвердительного ответа заправляют.