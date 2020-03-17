Финляндия вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса. Последний раз режим ЧС вводился во время войны

Власти Финляндии серьезно восприняли информацию о том, что число зараженных в республике может составить несколько тысяч человек, и объявили о введении чрезвычайного положения.



«Правительство объявило сегодня о введении закона о чрезвычайных полномочиях», — сообщает 17 марта издание Turun Sanomat.

Последний раз власти прибегали к столь исключительным мерам во время войны. На такое решение Финляндия пошла после прогноза национального института здравоохранения, согласно которому коронавирус может поразить от 20% финнов.