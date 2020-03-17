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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 18:28
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Финляндия вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса. Последний раз режим ЧС вводился во время войны

Власти Финляндии серьезно восприняли информацию о том, что число зараженных в республике может составить несколько тысяч человек, и объявили о введении чрезвычайного положения.

«Правительство объявило сегодня о введении закона о чрезвычайных полномочиях», — сообщает 17 марта издание Turun Sanomat.

Последний раз власти прибегали к столь исключительным мерам во время войны. На такое решение Финляндия пошла после прогноза национального института здравоохранения, согласно которому коронавирус может поразить от 20% финнов.

Закон наделяет правительство обширными полномочиями. Государство, например, может вмешиваться в работу социальной сферы, фармацевтических заводов и даже аптек.

Сегодня финский премьер Санна Марин объявила о мерах для борьбы с коронавирусом. В частности, будут закрыты школы и вузы, публичные мероприятия численностью более 10 человек будут запрещены, все работники в публичном секторе, чья работа это позволяет, отправляются работать из дома, власти выделят деньги на проведение тестов на коронавирус по всей республике.

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