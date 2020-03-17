В МИДе Финляндии рассказали, кого пустят в страну после 18 марта в виде исключения

Цель ограничения пересечений через границу - минимизировать любое неоправданное движение, предотвратить и замедлить распространение COVID-19, а не препятствовать необходимому путешествию. Об этом 17 марта заявил МИД Финляндии, разъясняя, кто и в каких обстоятельствах может въехать в страну и выехать из неё.

Пункты пропуска на границе с Финляндией будут работать в обычном режиме до 18 марта включительно, дальнейший режим работы МАПП будет объявлен позже, сообщили «Фонтанке» в Посольстве Финляндии в России.

На сайте внешнеполитического ведомства Суоми говорится, что во период ограничения (19 марта - 13 апреля) въезд в Финляндию, помимо граждан и лицам с ВНЖ, может быть разрешен тем, у кого на это есть веская причина. К таковым относятся, например, пациенты финских медицинских учреждений, например, больные раком, которые лечатся в Финляндии.

«Эти меры также не должны мешать получению доступа к работе лицам, работающим на ответственных должностях в Финляндии, являющимся гражданами других стран ЕС или третьих стран», - добавляют в МИДе.

Как отметили в министерстве, финская национальная авиакомпания Finnair отменила все рейсы в Россию с 16 марта. «Аэрофлот» еще не объявил об отмене полётов, но ожидается, что это будет сделано в ближайшее время.

Поезда «Аллегро» и «Лев Толстой». Последний рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург отправится 18 марта в 19.00 по местному времени, а из Санкт-Петербурга в Хельсинки - в 20.30. Последнее отправление «Льва Толстого» из российской столицы в финскую будет 17 марта в 23.10, а из Хельсинки в Москву - 18 марта в 17:44.